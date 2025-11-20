De 119€ à 299€, trois tablettes Samsung Galaxy Tab à prix cassés pour Black Friday

Le Black Friday aplatit les prix de trois tablettes Samsung d’un seul coup. De 119€ à 299€, c’est le moment de mettre votre iPad au placard.
Le Black Friday a encore frappé. Il écrase les prix de trois tablettes Samsung. Les tablettes Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab A9+ et Galaxy Tab A9 bénéficient de réductions qui vont jusqu’à 37%.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
La Galaxy Tab S10 Lite est une tablette de 10,9 pouces. Elle intègre un écran LCD 90Hz et une batterie de 8000mAh. Elle est vendue avec un chargeur 25W et un stylet. Cette Galaxy Tab S10 Lite, équipée de 128Go de stockage, est vendue 299€ au lieu de 349€. Vous économisez 50€.
Galaxy Tab A9+
La Galaxy Tab A9+ arbore un écran de 11 pouces. C’est une tablette petit format, pratique pour l’emmener partout avec soi. Elle possède un écran LCD 90Hz. Elle est équipée de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Un chargeur 25W est inclus dans ce pack. Le prix de la Galaxy Tab A9+ passe de 299,90€ à 199,90€. Vous économisez 100€, soit 33%.
Galaxy Tab A9
La Galaxy Tab A9 est encore moins chère. Cette tablette de 8,7 pouces est équipée de 64Go et elle est vendue avec un chargeur. Elle est idéale pour les enfants. La Galaxy Tab A9 coûte 119,90€ au lieu de 189,90€. Vous économisez 37%, soit 70€ en moins.
Galaxy Book5 360
Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, le prix du Galaxy Book5 360 n’a pas été épargné par le Black Friday. Cet ordinateur portable avec processeur Intel Core Ultra 5, 16Go de RAM et 512Go de stockage est à 1089,90€ au lieu de 1567,15€. Vous économisez 31%, soit une économie de 478€.
