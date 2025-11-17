Nothing CMF Phone 2 Pro, le vrai super bon plan du Black Friday

Le Nothing CMF Phone 2 Pro devient l’une des meilleures affaires de ce Black Friday avec cette nouvelle baisse de prix.
Les bons plans du Black Friday s’enchaînent et se succèdent mais sont-ils tous aussi avantageux ? Heureusement nous sommes là pour vous guider dans cette avalanche de baisses de prix.
Le Nothing CMF Phone 2 Pro était déjà un smartphone avec un très bon rapport qualité/prix avant le Black Friday. Il devient maintenant incontournable.
Le prix du Nothing CMF Phone 2 Pro équipé de 128 Go de stockage tombe à seulement 209€. Vous réalisez une économie immédiate de 19%, soit 50€ de moins.
Les principaux points forts du CMF Phone 2 Pro
Le CMF Phone 2 Pro se distingue par ses performances haut de gamme, son design fin et léger, et son système avancé de quatre caméras. Il inclut un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif x20, et un ultra grand-angle de 8 MP.
Son écran AMOLED flexible de 6,77 pouces, doté d’une luminosité exceptionnelle et de la technologie Ultra HDR, garantit une immersion visuelle optimale.
Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, il offre un traitement 10 % plus rapide et une gestion graphique améliorée. Sa batterie de 5000 mAh assure une autonomie prolongée, permettant deux jours d’utilisation sans recharge.
Enfin, il conserve sa modularité, avec de nouveaux accessoires et la prise en charge des paiements sans contact grâce au NFC. Un smartphone puissant et innovant qui répond aux exigences des utilisateurs.
