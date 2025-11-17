Le prix du casque Sony WH-1000XM5 ne résiste pas au Black Friday

Le Black Friday réduit en miettes le prix du casque Sony WH-1000XM5. Vos oreilles n’en reviennent toujours pas.
Le fleuron des casques audio, le Sony WH-1000XM5 s’offre une méga promotion pour ce pré-Black Friday.
Le casque Sony WH-1000XM5 est affiché à 253,43€. Il n’y a pas de quoi monter dans les aigus, me direz-vous. Détrompez-vous. Jusqu’au 19 novembre 2025 à 23h59, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire.
Avec le code 11FR40, vous enlevez 40€ sur le prix final de votre casque. Le prix du Sony WH-1000XM5 tombe à 203,43€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les principaux points forts du Sony WH-1000XM5
L’un des principaux points forts du XM5 réside dans son ANC exceptionnel. Équipé d’un double processeur (QN1 et V1) et de huit microphones, il ne se contente pas d’annuler les bruits de moteurs d’avion ou les basses fréquences.
Il excelle aussi dans la suppression des sons de la vie quotidienne plus aigus comme les voix, les sonneries de téléphone et les bruits de bureau. Le système s’adapte en temps réel à l’environnement.
Sony a également mis l’accent sur la clarté des appels. Le XM5 utilise la technologie Precise Voice Pickup avec des microphones à formation de faisceaux et un traitement audio par IA pour isoler la voix avec une précision chirurgicale, même par vent fort.
Le son est assuré par un nouveau diaphragme de 30 mm, offrant des détails et une qualité incroyable, avec la prise en charge du codec LDAC pour l’audio haute résolution.
Le casque offre 30 heures d’autonomie avec l’ANC activé. Il supporte également la charge ultra-rapide. Avec seulement 3 minutes de charge, il récupère 3 heures d’écoute.
