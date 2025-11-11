Oubliez le Black Friday, les Single Day et les promos du 11.11 débarquent avec une avalanche de bons plans

11/11/2025

Mieux que le Black Friday, les Single Day vous font voir des promos de toutes les couleurs et ils démarrent le 11/11. 

C’est quoi les Single Day ? Ce concurrent impitoyable du Black Friday vous propose des bons plans pendant 9 jours. Le 11/11 est le jour du démarrage des Single Day. Pendant 9 jours, du 11/11 au 19/11/2025, vous bénéficiez de réductions allant jusqu’à 60%.

Une pluie de bons plans pour les Single Day sur AliExpress

Poco F7 Pro, Samsung Galaxy A56, Galaxy S24 Fe, Xiaomi 15T, Redmi Note 14 Pro, Honor Magic 7 Pro, One Plus Nord 5, Pixel 9, profitez d’une avalanche de baisses de prix sur les meilleurs smartphones. 

Single Day – Les codes promo

Le système pour bénéficier de ces réductions est très simple. Il suffit d’entrer un des codes ci-dessous au moment de la validation du panier. Attention, ces codes sont valables uniquement pour les articles sélectionnés.

3€ de remise dès 15€ d’achat：S11FR03

5€ de remise dès 29€ d’achat：S11FR05

12€ de remise dès 69€ d’achat：S11FR12

20€ de remise dès 129€ d’achat：S11FR20

40€ de remise dès 249€ d’achat：S11FR40

60€ de remise dès 369€ d’achat：S11FR60

75€ de remise dès 469€ d’achat：S11FR75

85€ de remise dès 549€ d’achat：S11FR85

Une avalanche de bons plans avec des prix au raz des pâquerettes 

Ca n’est pas tout, de nombreuses autres promotions vous attendent sur cette page.

Secouez votre smartphone pour plus de promos

Le site ne s’arrête pas là. Le cyber-marchand a mis en place un jeu amusant. Secouez votre smartphone du 11 au 19 novembre 2025 lorsque vous utilisez l’application AliExpress pour faire apparaître des super cadeaux. Ils changent tous les jours. Allez sur la page d’accueil et secouez votre smartphone. Vous avez le droit à un shake par jour. Allez sur cette page. 

Vous pouvez cumuler une autre réduction si vous payez avec PayPal. Obtenez jusqu’à 33 € de réduction avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal). Voir les conditions sur le site.

€20 de réduction pour toute commande d’au moins €199

€33 de réduction pour toute commande d’au moins €299

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
