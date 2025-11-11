Oubliez le Black Friday, les Single Day et les promos du 11.11 débarquent avec une avalanche de bons plans

Mieux que le Black Friday, les Single Day vous font voir des promos de toutes les couleurs et ils démarrent le 11/11.
C’est quoi les Single Day ? Ce concurrent impitoyable du Black Friday vous propose des bons plans pendant 9 jours. Le 11/11 est le jour du démarrage des Single Day. Pendant 9 jours, du 11/11 au 19/11/2025, vous bénéficiez de réductions allant jusqu’à 60%.
Poco F7 Pro, Samsung Galaxy A56, Galaxy S24 Fe, Xiaomi 15T, Redmi Note 14 Pro, Honor Magic 7 Pro, One Plus Nord 5, Pixel 9, profitez d’une avalanche de baisses de prix sur les meilleurs smartphones.
Single Day – Les codes promo
Le système pour bénéficier de ces réductions est très simple. Il suffit d’entrer un des codes ci-dessous au moment de la validation du panier. Attention, ces codes sont valables uniquement pour les articles sélectionnés.
3€ de remise dès 15€ d’achat：S11FR03
5€ de remise dès 29€ d’achat：S11FR05
12€ de remise dès 69€ d’achat：S11FR12
20€ de remise dès 129€ d’achat：S11FR20
40€ de remise dès 249€ d’achat：S11FR40
60€ de remise dès 369€ d’achat：S11FR60
75€ de remise dès 469€ d’achat：S11FR75
85€ de remise dès 549€ d’achat：S11FR85
Une avalanche de bons plans avec des prix au raz des pâquerettes
- Le POCO F7 Pro 12+256 est à 328,78€ au lieu de 368,78€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le realme GT 7 Pro 12+256GB est à 464,32€ au lieu de 549,32€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le realme 14 Pro Plus 8+256GB est à 209,47€ au lieu de 249,47€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le Samsung Galaxy S24 Fe 8GB+256GB est à 381,77€ au lieu de 441,77€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le Samsung Galaxy A56 8GB+256GB est à 260€ au lieu de 300€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le Xiaomi 15T 12GB+256GB est à 380,65e au lieu de 440,65€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le HONOR Magic V2 16+512GB est à 543,93€ au lieu de 628,93€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le HONOR 400 pro 12+512GB est à 420,79€ au lieu de 495,79€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le Google Pixel 9a 8GB+128GB est à 386,11€ au lieu de 446,11€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le HONOR Magic 7 Pro 12+512GB est à 620,01€au lieu de 705,01€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le OnePlus Nord 5 12GB+512GB est à 340,52€ au lieu de 400,52€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le HONOR 400 lite 8GB+256GB est à 193,80€ au lieu de 213,80€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ca n’est pas tout, de nombreuses autres promotions vous attendent sur cette page.
Secouez votre smartphone pour plus de promos
Le site ne s’arrête pas là. Le cyber-marchand a mis en place un jeu amusant. Secouez votre smartphone du 11 au 19 novembre 2025 lorsque vous utilisez l’application AliExpress pour faire apparaître des super cadeaux. Ils changent tous les jours. Allez sur la page d’accueil et secouez votre smartphone. Vous avez le droit à un shake par jour. Allez sur cette page.
Vous pouvez cumuler une autre réduction si vous payez avec PayPal. Obtenez jusqu’à 33 € de réduction avec PayPal (y compris le Paiement en 4X PayPal). Voir les conditions sur le site.
€20 de réduction pour toute commande d’au moins €199
€33 de réduction pour toute commande d’au moins €299
