Attentats du 13 novembre 2015, près de 8000 documents hommages disponibles en ligne

Nous commémorons les dix ans des attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé : Bataclan, Stade de France, La belle équipe, Le carillon, La bonne bière, Le petit Cambodge, Le comptoir voltaire, Cosa Nostra.
Pour ne jamais oublier, les agents de la Ville de Paris ont collecté inlassablement pendant des mois des mots, des dessins, des poèmes rendant hommage aux victimes, quelles soient vivantes ou assassinées, déposés par des passants anonymes. C’est un témoignage exceptionnel de la solidarité citoyenne face à l’horreur.
Attentats du 13 novembre – Les hommages numérisés
Ces documents sont aujourd’hui conservés aux Archives de Paris. Près de 8000 éléments ont été séchés, désinfectés, nettoyés, classés et inventoriés. Ils ont ensuite, fait l’objet d’une campagne de numérisation.
Aujourd’hui, 10 ans après cette tragédie, chacun peut accéder à ces moments d’émotion. Chaque élément numérisé est classé par lieu de recueillement.
La sauvegarde des hommages dédiés aux victimes, déposés par les citoyens sur les sites des attaques, est indispensable. L’émotion y est palpable.
Continuons à nous souvenir
Le 13 novembre 2015, chacun de nous se souvient de ce qu’il faisait au moment où il a appris le massacre qui était en train de se perpétrer.
Cette barbarie a créé une onde de choc immense, et les Parisiens se sont unis autour du drame.
Aujourd’hui, alors que l’obscurantisme poursuit sa route macabre, plus que jamais, nous devons nous souvenir et ne pas céder à la violence et à la haine qu’il véhicule !
Ces archives numériques sont une part essentielle de notre mémoire collective. Pour découvrir c’est ici.
