Des idées de BD à offrir pour les fêtes de fin d’année

Bientôt les fêtes, si vous cherchez des idées de cadeaux voici une sélection de Bandes dessinées et de romans graphiques qui pourraient plaire aux amateurs.
On a lu : Bordeaux/Shanghai, de Marc Eacersall et Amélie Causse (Grand Angle).Vertu de St-Cyr, de Rutile et Yllogique (Combo). Helen de Wyndhorn, de Tom King et Bilquis Evely (Glénat BD). Le Grimoire d’Elfie T6 : le sortilège corse, de Christophe Arleston, Audrey Alwett et Mini Ludvin (Drakoo). Elle est moi T1 : la fausse tombe de Marguerite Cumel, de Séverine de la Croix et Ayaluna (Jungle).
Bordeaux/Shanghai
Résumé
Le fils d’un millionnaire chinois est envoyé en France pour s’occuper de la propriété viticole que son père a achetée. Ce qui ressemble à une punition aux yeux de cet enfant gâté se révèle être un cadeau du ciel le jour où il s’éprend de l’oenologue du château. Pour plaire à cette passionnée, et accessoirement sauver le domaine en péril, le grand gamin frivole et impatient va devoir apprendre que, pour faire correctement certaines choses, il faut prendre son temps. Que ce soit l’amour, ou le vin.
Pourquoi l’offrir
Plus qu’une histoire de vin, dans « Bordeaux/Shanghai », on plonge dans le quotidien de Wei et à la découverte de lui-même et d’un métier-passion.
On assiste à la progression du personnage de Wei, de « gosse de riche » immature à un passionné qui veut faire vivre la propriété viticole. Le trait d’Amélie Causse est tout en finesse, rehaussé avec talent par les très beaux décors et par l’utilisation des couleurs. Le récit signé Marc Eacersall, prenant et plein de rebondissements, est simple et puissant à la fois.
Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Vertu de St-Cyr
Résumé
En entrant à Saint-Cyr, Vertu Dumas pensait qu’elle allait se hisser au sommet grâce à ses talents de duelliste. Mais elle se rend compte que l’école est dominée par les « tradis », un groupe d’élèves et de gradés sexistes, racistes, homophobes et nationalistes. Révoltée par leurs agissements, Vertu abandonne ses rêves de gloire au profit d’une nouvelle ambition : détruire ce groupe.
Pourquoi l’offrir
Après « Colossale » avec Diane Truc édité chez Jungle (lire la chronique), notre nouveau coup de cœur de Rutile, cette fois avec Yllogique au dessin, est disponible en librairie !
On y découvre Vertu, jeune femme qui a intégré l’école militaire de Saint Cyr et les obstacles qu’elle rencontre, venant tout particulièrement des « tradis », les élèves masculins de l’école.
Une lecture percutante et nécessaire qui aborde des thèmes malheureusement très actuels (sexisme ordinaire, misogynie, harcèlement… ). Tout cela est d’ailleurs mis en lumière par les autrices dans la postface du premier volume.
Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Helen de Wyndhorn
Résumé
Quand Lilith Appleton est engagée par Barnabas Cole pour s’occuper de sa petite-fille Helen, qui vient de perdre son père, le célèbre écrivain C. K. Cole, elle ne sait pas très bien à quoi s’attendre, si ce n’est que sa première mission consiste à aller récupérer la jeune femme qui est… en prison… Très vite, la gouvernante comprend que sa tâche ne va pas être si simple que ça. Complètement désœuvrée par son insoutenable deuil, Helen a progressivement sombré dans l’alcool, et même si elle accepte de se prêter aux règles de son grand-père, elle a du mal à supporter son manque d’affection. Un jour, il décide de l’emmener avec lui pour un de ses fameux voyages…
Pourquoi l’offrir
L’univers complexe de King fonctionne à merveille avec le trait de Bilquis Evely – un combo gagnant qui a déjà fait ses preuves sur « Supergirl : Woman of Tomorrow ».
On retrouve d’ailleurs également Matheus Lopes à la couleur. « Helen de Wyndhorn » est un récit de fantasy émouvant, intimiste et dont les thème de la transmission, de la découverte (de soi, du monde) et des secrets de famille sont très présents.
Un voyage à entreprendre en même temps qu’Helen, et qui laisse un sentiment fort, entre admiration et enchantement, une fois le one-shot refermé.
Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Le Grimoire d’Elfie T6 : le sortilège corse
Résumé
Une aventure tendre et drôle qui rend hommage à la plus belle île de Méditerranée. Dans les montagnes corses, Elfie et ses sœurs retrouvent le village natal de leur grand-mère, où elles sont accueillies à bras ouverts. Mais Magda est en proie aux douleurs fantômes qui hantent sa jambe amputée. Elfie apprend qu’Orso, un pompier volontaire, savait apaiser la souffrance. Mais aujourd’hui, il refuse de pratiquer son art… Était-il un sorcier lui aussi ? Et si oui, comment faire pour qu’il le redevienne ?Aidée d’un cochon peureux et de grands-mères au fort caractère, Elfie enquête sur Orso et son frère mystérieusement disparu…
Pourquoi l’offrir
L’album sorti l’an passé, « Les reflets de Walpurgis » avait sont lot de dangers et d’humour, mais cette fois « Le sortilège corse » met la barre encore plus haut.
Cette nouvelle histoire fait la part belle à la Corse et ses habitants, mais aussi sa faune et sa flore. L’émotion est particulièrement présente, et Magda est bien plus centrale au récit.
Le découpage est toujours aussi dynamique et on ne se lasse pas du trait de Mini Ludvin. Bref, on ne peut jamais mal tomber avec un album du « Grimoire d’Elfie » dans la hotte du Père Noël.
Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Elle est moi T1 : la fausse tombe de Marguerite Cumel
Résumé
Fée vit à Estria, une ville secrète où évoluent les créatures de la nuit. Elle habite dans la maison d’un couple de vampires qui l’a achetée à ses trois mois à des trolls.
Fée rêve de rejoindre le monde des humains pour rencontrer Eryne, le changelin que les trolls ont choisi pour la remplacer. Cette usurpatrice lui a volé sa vie et elle pense qu’elle va pouvoir inverser la tendance si elle retrouve les trolls qui ont perpétré ce forfait.
Pourquoi l’offrir
« Elle est moi » propose une aventure adolescente entre le monde des créatures de la nuit et celui des humains. Fée et Eryne sont attachantes, toutes deux des fortes en tête en quête de vérité.
Le trait d’Ayaluna se veut proche de celui du manga, tout en étant inscrit dans un découpage de BD « classique ».
Le rythme est rapide, et pourrait créer quelques confusions chez les plus jeunes. Dans l’ensemble, ce premier tome allie une véritable introduction à l’univers – créé par Séverine de la Croix – et son lot d’aventures, ce qui en fait une lecture agréable et une jolie découverte. Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Envie de Lire ? Découvrez nos chroniques ici