Plusieurs liseuses Kindle en bon plan faites des économies pour la rentrée

Bientôt la rentrée et Amazon pense à votre porte monnaie ! Plusieurs liseuses d’ebooks Kindle pour lire, écrire et travailler sont en bon plan.
C’est le moment d’en profiter ! Vous trouverez les meilleurs prix pour les liseuses Kindle ci-dessous. Pour chacune vous trouverez des vidéos explicatives sur notre chaine Youtube.
Kindle Colorsoft Signature Edition (2024)
La première liseuse couleur d’Amazon 32 GO, parfaite pour les bandes dessinées et magazines. Profitez d’une réduction de 17 %, avec un prix exceptionnel de 239,99 € au lieu de 299.99€. Une expérience de lecture enrichie vous attend ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Colorsoft 2025
La toute nouvelle liseuse couleur 16 GO est aussi en promo. Colorsoft 2025 est un appareil 7 pouces, qui permet de lire vos romans et livres illustrés à moindre prix. La liseuse couleur d’Amazon passe à 204.99€, vous économisez 24%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Scribe 2024
Combinez lecture et écriture avec cette liseuse grand format équipée d’un stylet premium. Idéale pour annoter vos livres ou prendre des notes, elle est disponible à partir de 364,99 € au lieu de 449.99€ pour la version 32GO. Suivez ce lien pour acheter.
La version 16GO est à 344.99€ au lieu de 429.99€. Suivez ce lien pour acheter.
Vous avez besoin de plus de stockage ? Pas de problème, la version 64GO est à 394.99€ au lieu de 479.99€. Suivez ce lien pour acheter.
La lecture, écriture numérique et même lecture de contenus en couleur avec la Kindle Colorsoft, sur des modèles sortis en fin d’année sont une excellente affaire !
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
