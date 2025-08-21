Le jour des écrivains – Plus de 30 auteurs vont vous faire la lecture au musée d’Orsay

Après avoir mis les peintres à l’honneur en 2024, le musée d’Orsay consacre son prochain grand rendez-vous aux voix de la littérature.
Le jeudi 18 septembre 2025, entre 17h et 21h, le musée invite une trentaine d’écrivains contemporains à lire des extraits choisis, en résonance avec les chefs-d’œuvre exposés.
Le jour de écrivains
Installés au cœur des galeries, les auteurs feront vibrer leurs mots dans un dialogue intime avec les collections du musée, offrant au public une expérience unique entre l’art visuel et la littérature vivante.
Ce “Jour des Écrivains”, pensé comme un hommage à l’acte de lire et d’écrire, propose de célébrer la lecture autrement – par la voix, l’espace, l’atmosphère artistique.
Une soirée singulière où les récits rencontrent les toiles, et où le musée devient le théâtre de l’imaginaire littéraire. Le Jour des écrivains est un évènement gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée.
Les auteurs présents
Avec Pierre Assouline. Nathalie Azoulai. Bertrand Belin. Anne Berest. Claire Berest. Enki Bilal. Arnaud Cathrine. Sarah Chiche. Philippe Claudel. Charles Dantzig. David Foenkinos. Dan Frank. Adrien Goetz. Patrick Grainville. Yannick Haenel. Lola Lafon. Marie-Hélène Lafon. Camille Laurens. Diane Mazloum. Véronique Olmi. Christophe Ono-dit-Biot. Véronique Ovaldé. Atiq Rahimi. Éric Reinhardt. Jean-Marie Rouart. Jean Christophe Rufin. Lydie Salvayre. Jean-Philippe Toussaint. Éric Vuillard. Alice Zeniter.
