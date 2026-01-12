Plusieurs tablettes Samsung Galaxy Tab sont à des supers prix !

Jusqu’au 13 janvier 10H du matin, plusieurs tablettes Samsung sont en méga bon plan avec ce code promo.
C’est le moment de vous équiper, il y en a à tous les prix et pour tous les budgets !
Voici notre sélection de tablettes Samsung au meilleur prix.
Les meilleures promo sur les tablettes Samsung
La Galaxy Tab S10 FE 10,9″ Wi-Fi 128 Go Anthracite + BookCover Keyboard est à 469.99€ vous économisez 22%. MAis avec le code FNAC10 vous obtenez 10% de remise supplémentaire.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La Samsung Galaxy Tab S9 11″ Wifi 128 Go passe au prix de 499.99€ vous économisiez 44%. Avec le code FNAC10 vous avez 10% en supplément. Suivez ce lien pour l’acheter.
On continue avec la Samsung Galaxy Tab A11 8,7″ Wi-Fi 64 Go. Elle est 130.99€ (-28%) avec le code FNAC10 vous avez 10% en plus de réduction. Suivez ce lien pour l’acheter.
Plus fort encore ! La Samsung Galaxy Tab S11 11″ Wi-Fi 128 Go Gris + Book Cover KeyBoard Slim SPen inclus est à 799.99€ vous économisez 16%. Avec le code FNAC10 vous avez 10% supplémentaire. Suivez ce lien pour l’acheter.
