Samsung Galaxy S26 Ultra et Galaxy S26+ – De nouvelles fuites sur leur batterie

Les Galaxy S26 arrivent avec de nouvelles batteries et il va y avoir du changement. Que nous réserve Samsung ?
En attendant leur présentation le 25 février prochain, les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra lâchent de nouvelles informations sur leur fiche technique.
Les dernières fuites nous renseignent sur les batteries du Galaxy S26 Ultra et du Galaxy S26+. Samsung s’est enfin décidé à les faire évoluer.
Quelle batterie pour le Samsung Galaxy S26 Ultra ?
Le Galaxy S26 Ultra accueillerait une plus grosse batterie que celle de son prédécesseur. Sa capacité atteindrait 5200 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra. Ça n’est pas tout. Elle supporterait la charge rapide à 60W.
Grâce à elle, sa batterie se rechargerait de 0% à 75% en 30 minutes selon le tipster IceUniverse.
Autre amélioration, la recharge rapide du Galaxy S26 Ultra passerait de 15W à 25W. En revanche Samsung n’aurait pas intégré directement un système de recharge magnétique dans le smartphone, il faudra utiliser une coque.
Quelle batterie pour le Samsung Galaxy S26+ ?
L’autre fuite concerne le Galaxy S26+. Les envies de changement et l’élan de Samsung s’arrêtent au Galaxy S26 Ultra. Le Galaxy S26+ resterait avec une batterie de 4900 mAh. Augmenter la capacité de la batterie dans un smartphone plus petit s’avère compliqué surtout que Samsung n’a toujours pas recours aux batteries en silicone-carbone.
Il faudra s’en contenter mais le tableau n’est pas tout noir. Le Galaxy S26+ gagnerait dans la bataille une recharge de 45W. Il fera jeu égal avec le Galaxy A56. Ça n’est pas trop tôt.
Le Galaxy S26 serait le seul perdant dans l’histoire. C’est le seul smartphone de la série qui resterait avec une recharge à 25W. Ça commence vraiment à dater pour un smartphone premium.
En attendant le Galaxy Unpacked, vous pouvez avoir un aperçu des Galaxy S26 ci-dessous.
