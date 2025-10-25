Samsung balance une pluie de réductions pour le week-end

Samsung vous offre des réductions de folie sur ses meilleurs appareils pendant seulement trois jours. Ne passez pas à côté.
Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Book5 Pro, Galaxy S25 Edge, Samsung dégaine une série de codes promo applicables sur ses flagships.
Cette opération prend fin le lundi 27 octobre 2025 à 11h59.
Profitez de différentes baisses de prix en fonction du montant de vos achats.
Vous bénéficiez de 60€ de réduction à partir de 500€ d’achat avec le code : SUPER60.
Samsung vous propose 80€ de réduction dès 700€ d’achat avec le code : SUPER80.
La firme coréenne va encore plus loin. Elle vous offre 120€ de réduction à partir de 1000€ d’achat avec le code SUPER120.
Vous pouvez économiser jusqu’à 240€ dès 2000€ d’achat avec le code SUPER240.
N’oubliez pas d’entrer le code avant la fin de votre parcours d’achat. Ils s’appliquent aussi bien sur les smartphones que sur les télévisions.
Grâce à ces codes le prix du Galaxy S25 Ultra passe de 1472,05 à 1204,85€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Galaxy Z Fold 7 12/256 Go tombe à 1771,85€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Galaxy Z Flip 7 est affiché à 1018,85€ mais avec le code SUPER 120, il tombe à 961,85€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le PC Galaxy Book5 Pro 360 tombe à 1862,97€ au lieu de 2203,30€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ce ne sont que des exemples. L’application Samsung regorge d’autres bonnes affaires.
Suivez ce lien pour les découvrir.
