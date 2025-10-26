Le vent souffle sur Little Balmoral, une livre audio incontournable pour l’automne

Sophie Jomain livre avec “Le vent souffle sur Little Balmoral” (Éditions Charleston en exclusivité Audible) une romance cosy qui flirte habilement avec le mystère.
On hérite d’un vieux manoir — celui qui grince, qui sent le bois humide et qui, entre deux soupirs, chuchote des secrets — plus une petite somme pour le retaper : formule prometteuse.
Sauf que le manoir a la réputation d’être hanté, que l’amour de jeunesse s’est reconverti en journaliste curieux, et qu’une vieille lettre dispersée aux quatre vents du domaine déclenche une mécanique de révélations familiales. Ajoutez une pincée de magie d’Halloween qui lorgne déjà vers Noël et vous obtenez une intrigue à la fois douce, pétillante et légèrement ensorcelée.
Côté écriture, Sophie Jomain sait mêler saveur automnale et légèreté : une plume vive, parfois piquante, capable de rendre sensorialité et humour dans le même souffle — on sent la terre mouillée, on devine le feu qui crépite, on sourit.
L’équilibre entre romance, humour et tension légère est ici tenu avec justesse : l’ensemble est confortable sans être mièvre, intrigant sans être alambiqué.
Une interprétation enveloppante
Quant à l’interprétation, elle constitue l’un des vrais atouts de cette édition audio.
Nadine Girard apporte un timbre chaleureux et ponctue les dialogues d’un accent et d’une expressivité qui ancrent l’ensemble dans une réelle authenticité.
Abel Goehrs offre une voix grave et enveloppante, avec cette distance contenue qui rend ses passages à la fois tendres et légèrement électrisants.
Le duo fonctionne comme un duo d’acteurs sur scène : complicité audible, contrastes maîtrisés, échanges qui font vibrer les scènes clés. Résultat : l’écoute prend une dimension presque visuelle — on referme les écouteurs comme on baisse un rideau, satisfait.
Pourquoi l’écouter maintenant ?
Parce que c’est la combinaison idéale d’une lecture cocooning et d’un petit frisson de mystère : parfait pour les promenades automnales, les trajets matinaux ou les soirées sous un plaid.
Pour vous faire votre propre opinion, écoutez des extraits disponibles.
Cette lecture audio est un coup de cœur pour une cosy romance d'automne, servie par une interprétation qui transforme chaque scène en petit tableau sonore — chaleureux, malicieusement mystérieux, et résolument agréable à écouter.
Durée d’écoute : 7 h 37
