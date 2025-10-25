Tokyo à couper le souffle, un beau livre pour les amoureux du Japon

A la rédaction nous sommes fans du Japon et nous savons que beaucoup de lecteurs le sont aussi !
On découvre ensemble “Tokyo à couper le souffle“, un très beau livre de photos parsemé de textes intéressants.
Tokyo je t’aime !
Tokyo à couper le souffle (Larousse) est l’œuvre du photographe Cédric Hayabusa. Il nous plonge au cœur de Tokyo avec son nouvel ouvrage. Muni de son appareil, il explore les lieux mythiques de la capitale japonaise, suivant le tracé de la célèbre Yamanote Line, de Shinjuku à Asakusa.
À travers son objectif, il capture la poésie unique de cette métropole trépidante. Il s’aventure dans les marchés animés, les ruelles discrètes, les avenues éclatantes et les lieux geeks. Hayabusa sait saisir des instants de vie. Tour à tour, on approche la culture quotidienne, la danse des néons et des lanternes, la quiétude des jardins ou le mystère des rues désertes. L’âme de Tokyo vient ainsi s’illuminer sous son regard.
Ce livre est une véritable invitation au voyage. Il réunit plus de 150 clichés organisés par quartier. Il révèle les multiples facettes de cette ville envoûtante, promettant une expérience visuelle inédite : une magie tokyoïte sans cesse renouvelée et hypnotique !
De jour comme de nuit, les clichés sont superbes, c’est une belle entrée en matière si vous vous apprêtez à visiter la capitale japonaise ou si elle vous manque.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
