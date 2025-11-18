Samsung Galaxy A56 – Le Black Friday n’épargne pas son prix

Le Samsung Galaxy A56 est une valeur sûre sur le segment des smartphones milieu de gamme. Le Black Friday matraque son prix.
On ne pensait pas voir ça un jour. Le prix du Samsung Galaxy A56 est affiché à moins de 300€. Dépêchez-vous, ce n’est plus que pour quelques jours.
Le Samsung Galaxy A56 avec une configuration 8/256Go est affiché à seulement 282,44€. C’est déjà un prix très concurrentiel.
Jusqu’au 19 novembre minuit, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire. Avec le code 11FR40, vous enlevez 40€ sur le prix à partir d’un achat de 249€. Au final, le Galaxy A56 vous revient à 242,44€.
Samsung Galaxy A56, les principaux points forts
Les fonctionnalités IA :
Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
Entourer pour chercher
Effaceur d’objets
Suggestions d’édition
Créations de filtres personnalisés
Sélection IA
Lire à voix haute
Les principales caractéristiques
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67.
