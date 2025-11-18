Samsung Galaxy Watch 8 à ce prix Black Friday votre horloge interne va s’inverser !

C‘est déjà la folie du Black Friday, même Samsung s’y met avec les nouvelles Galaxy Watch 8 !
Si vous avez envie d’une montre connectée c’est le moment de craquer. Les prix ne baisseront pas plus, ils sont valables jusqu’au 30 novembre 2026.
Profitez de :
-15% supplémentaires (en plus des promotions en cours) sur les Galaxy Watch8 et Watch8 Classic.
-10% supplémentaires (en plus des promotions en cours) sur la Galaxy Watch8 Ultra.
Pour obtenir ce prix, suivez nos liens ci-dessous. Voici le Code à utiliser : WATCH8GO au moment de la mise en panier.
Ces offres sont cumulables avec les autres pros ! Les prix débutent à 380€ en fonction du modèle que vous choisissez. Bluetooth ou 4G, Bluetooth+ 4G, elles sont toutes à des prix intéressants !
A propos de Samsung Galaxy Watch 8
La montre dispose d’un boîtier léger et équipée d’un nouveau Système d’attache dynamique pour en faire une watch confortable à porter.
Faites l’expérience du coach personnel Samsung Health, qui vous accompagne de jour comme de nuit pour vous aider à améliorer vos performances running, votre sommeil, votre nutrition et votre bien-être physique et mental.
Discutez-en avec Galaxy AI, la forme la plus avancée d’IA sur Samsung Galaxy Watch, avec la nouvelle interface One UI 8 Watch et Gemini.
