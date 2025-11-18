Black Friday Google Pixel 9 avec 45% de remise, ça vous tente ?

C’est la folie pour ce Black Friday, ce prix ne baissera plus ! Le Google Pixel 9 est proposé avec une remise directe de 45%, c’est juste incroyable !
Le fameux Pixel 9 passe à 499.99€ au lieu de 899.99€. Il s’agit de la version 128Go. Vous craquez, c’est par ici le bon plan. Suivez ce lien pour l’acheter. Il est aussi dispo ici. Suivez ce lien.
Google Pixel 9 les points forts
Le Google Pixel 9 est un smartphone haut de gamme qui se distingue par plusieurs points forts. Voici quelques-uns des aspects les plus marquants.
Il dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2424 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela garantit des images lumineuses et fluides.
Il est équipé d’un triple module caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom optique 5x.
Le Pixel 9 se dote de la nouvelle puce Tensor G4. Celle-ci est optimisée pour des performances fluides et une gestion avancée de l’IA. Avec une batterie de 4700 mAh, le Pixel 9 offre une autonomie de 24 heures. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici