Mon avis sur ce projecteur d’histoires qui réinvente l’heure du conte !

J’ai découvert et essayé Story Dream Machine de Little Tikes, un jouet interactif et non invasif pour les enfants.
Ce projecteur convient aux enfants de 3 ans et plus. Il met l’accent sur la visualisation de l’histoire projetée. Le concept lie directement l’image et l’audio pour une expérience immersive à l’heure du coucher ou au moment d’un temps calme.
Il n’a rien de commun avec les conteuses, c’est autre chose. Lire nos articles sur le sujet.
Story Dream Machine, qu’est-ce qu’on a dans la boite ?
Le projecteur est livré prêt à l’emploi. Le coffret est complet : il inclut l’appareil, bien sûr, ainsi que trois cartouches d’histoires et un petit personnage interactif.
C’est un véritable plug and play. Sans installation complexe ni application à télécharger, l’enfant peut profiter de son jouet immédiatement. Les 4 piles sont fournies et installées. Sa mise en marche est littéralement un jeu d’enfant.
Une fois sorti de sa boite, le Story Dream est léger, l’enfant le transporte partout. Il est facile à utiliser. Il y a même une prise Jack pour mettre des écouteurs.
La poignée permet de le déplacer sans risquer de le faire tomber. Son look coloré et joyeux, le rend immédiatement attrayant pour les plus jeunes.
Ecouter et voir des histoires
Le package propose trois contes classiques : La princesse au petit pois, Le vilain petit canard et Les habits neufs de l’empereur.
On insère une cartouche dans le projecteur, et c’est parti pour un joli moment de découverte.
Placé à 2 mètres de distance maximum, Story Dream projette l’histoire choisie. Une grosse molette au niveau de l’objectif permet d’adapter la netteté de l’image facilement mais ne vous attendez pas à une qualité d’image renversante.
Ces contes sont narrés par une voix douce, accompagnés d’une petite musique d’ambiance et bien entendu d’images fixes qui illustrent l’aventure.
Les textes sont également présents pour chaque illustration. Ils permettent aux enfants en âge de lire, de suivre tout en développant les compétences en lecture et la reconnaissance des mots.
A la manière d’un diaporama, les images défilent, c’est assez rigolo. Chaque histoire dure quelques minutes.
Le Story Dream est livré avec un petit personnage qui représente Le vilain petit canard. Une fois placé sur le haut de l’appareil, quand l’enfant n’écoute pas d’histoires, il sert à diffuser de jolies lumières et fait office de veilleuse.
Si vous raquez pour ce jouet, sachez qu’il existe d’autres pack comme Pat’Patrouille qui contient 3 histoires et une figurine. Ils coûtent environ 15 euros.
Story Dream Machine, ce que j’en pense
J’ai été convaincue par ce projecteur Story Dream Machine, sans ondes et sans écran. Je citerai deux petits bémols : le son est un peu métallique et il faut prévoir des piles rechargeables.
C’est un peu dommage. Mais franchement, ces détails ne sont pas discriminants. Nous y avons joué avec Gloria (tout juste 3 ans), et elle a adoré, alors je le valide aussi !
Son prix : Moins de 59€.
