L’iPhone Air a un nouveau concurrent ultra-fin signé Motorola

Avec le Moto X70 Air, Motorola veut corriger l’un des principaux défauts de l’iPhone Air et des autres smartphones ultra fins.
Loin d’être un succès commercial, les smartphones ultra-slim commencent pourtant à se bousculer au portillon. Un nouveau challenger débarque sur la place et il est signé Motorola.
Le Moto X70 Air vient se mesurer à l’iPhone Air et au Samsung Galaxy S25 Edge. Apparu sur le site Lenovo chinois, il dévoile officiellement ses spécifications techniques. Il changera certainement le nom lorsqu’il arrivera en France pour prendre le patronyme de Motorola Edge 70.
Le Moto Edge 70 corrige le défaut majeur des smartphones ultra-fins
Le Moto X70 Air est fin et léger mais il corrige aussi l’un des défauts majeurs de ses concurrents.
Le smartphone de Motorola mesure 6 mm d’épaisseur et il pèse 159 g. Il est un poil plus épais que l’iPhone Air ou le Galaxy S25 Edge mais c’est pour une bonne raison. À titre de comparaison, le smartphone de Samsung mesure 5,8 mm et celui d’Apple 5,6 mm.
En contrepartie de ce micro écart, le Moto X70 Air accueille une batterie de 4800 mAh. De leur côté, les smartphones de Samsung et Apple possèdent respectivement une batterie de 3900 mAh et de 3149 mAh. Cette batterie de 4800 mAh devrait lui conférer une autonomie digne d’un smartphone classique et lui donner une chance de séduire les clients.
Pour ne rien gâcher, le Moto X70 Air est compatible avec la recharge filaire 68W et la recharge sans fil 15W.
Le reste des caractéristiques
Son processeur Snapdragon 7 Gen 4 le classe dans la catégorie des appareils milieu de gamme mais le reste de ses spécifications annoncent un smartphone aux performances solides.
Le Moto X70 Air arbore un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution 1220p, un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité de 4500 nits.
Le processeur est assisté par 12 Go de RAM DDR5X et 256/512 Go de stockage UFS 3.1. L’appareil photo intègre un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle 120° de 50MP.
Listé sur le site Lenovo en Chine, le reste de la fiche technique du Moto X70 Air indique une certification IP68/IP69 et une architecture renforcée à 360°. Son prix n’est pas encore affiché sur le site.