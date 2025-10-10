Samsung Galaxy Z Flip 7 avec 130 euros d’économie et des écouteurs offerts

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est en promo jusqu’au lundi 13 octobre 10H ! Ne tardez pas à commander ce smartphone pliant très stylé !
Le Galaxy Z Flip 7, 512GO est à 1322,05€. MAIS en utilisant le code SAMSUNG10 vous obtenez 10 euros de remise tous les 100€ d’achat. Au final vous économisez 130 euros, le smartphone passe à 1192,05€, au Top ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous repartez avec une paire d’écouteurs Galaxy Bud3 pour écouter toute votre musique, vos podcasts et bien plus !
Pour info, la version 256GO est aussi en bon plan. Avec le code SAMSUNG10 vous économisez 120€. Il vous revient au final : 1082,05€ euros. Suivez ce lien pour l’acheter !
Le Z Flip 7 a obtenu l’excellente notre de 8.2 / 10 à notre test !
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Ce qu’il faut savoir
|Galaxy Z Flip 7 – 5G
|Ecran
|Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
|Définition
|Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
|Processeur
|Exynos 2500
|RAM
|12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|7 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4300mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni) + 15W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sur le côté
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 14 – One UI 7
|Dimensions
|166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm