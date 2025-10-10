Samsung Galaxy Z Flip 7 avec 130 euros d’économie et des écouteurs offerts

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est en promo jusqu’au lundi 13 octobre 10H ! Ne tardez pas à commander ce smartphone pliant très stylé ! 

Le Galaxy Z Flip 7, 512GO est à 1322,05€. MAIS en utilisant le code SAMSUNG10 vous obtenez 10 euros de remise tous les 100€ d’achat. Au final vous économisez 130 euros, le smartphone passe à 1192,05€,  au Top ! Suivez ce lien pour l’acheter. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous repartez avec une paire d’écouteurs Galaxy Bud3 pour écouter toute votre musique, vos podcasts et bien plus !

Pour info, la version 256GO est aussi en bon plan. Avec le code SAMSUNG10 vous économisez 120€. Il vous revient au final : 1082,05€ euros. Suivez ce lien pour l’acheter ! 
Le Z Flip 7 a obtenu l’excellente notre de 8.2 / 10 à notre test ! 

Samsung Galaxy Z Flip 7 – Ce qu’il faut savoir

Galaxy Z Flip 7 – 5G
Ecran Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
Définition Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
Processeur Exynos 2500 
RAM 12Go 
Stockage 256/512Go 
Mises à jour  7 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
Caméras frontales 10MP (f/2.2) 
IP68 IP48
Batterie 4300mAh
Charge rapide 25W (non fourni) + 15W sans fil
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sur le côté
Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 14 – One UI 7
Dimensions 166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm

