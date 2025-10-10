George Condo, l’exposition géante de l’inventeur du Réalisme Artificiel au Musée d’Art Moderne

George Condo investit le Musée d’Art Moderne de Paris pour une exposition XXL à découvrir de toute urgence.
Plus de 80 œuvres, peintures, sculptures et plus de 110 dessins accueillent le visiteur pour une visite époustouflante jusqu’au 8 février 2026. Le MAM a monté cette rétrospective en collaboration avec l’artiste.
Le travail de Condo est le fruit d’une culture visuelle immense. George Condo parcourt l’histoire de l’art occidental, des maîtres anciens jusqu’à nos jours, pour créer un univers étrange et terriblement intéressant.
Qui est George Condo ?
Né en 1957 à Concord, New Hampshire, George Condo s’installe à New York en 1979. Il est rapidement introduit dans la scène artistique locale, travaillant notamment pour l’atelier de sérigraphie d’Andy Warhol.
Il est l’ami de monstres du Pop Art comme Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat.
L’artiste part ensuite pour Cologne, puis Paris, qui devient son lieu principal de résidence de 1985 à 1995.
Sa grande connaissance de l’art européen le mène à développer une approche personnelle de la peinture figurative et un regard féroce sur son époque.
A quoi reconnaît-on Condo ?
Condo est un virtuose du mélange des genres, traversant l’histoire de l’art occidental. Il s’inspire de différents maitres de la peinture : Velázquez ou Rembrandt, Picasso, mais aussi de la BD et des comics.
On reconnaît les créations de George Condo à leur style figuratif immédiatement identifiable, souvent qualifié de “Cubisme psychologique” ou de “Réalisme artificiel” mouvement qu’il a fondé.
Ce concept se définit par l’idée que l’art n’a pas besoin de copier la réalité physique pour être “réaliste” ; il peut dépeindre la réalité intérieure, psychologique ou émotionnelle.
Si vous voyez un portrait qui semble être le résultat d’un croisement entre une toile de Picasso, un dessin de BD et un portrait de cour du XVIIe siècle, vous êtes très probablement face à une œuvre de Condo.
Sculpture, peinture, collage…
Mais Condo ne s’arrête pas là avec Combination Paintings, il pratique le collage. Il va sans hésiter vers la sculpture mais s’essaie aussi aux Monochromes avec les incroyables toiles “Black Paintings“.
L'exposition du MAM, dans un espace gigantesque, donne toute sa place à George Condo, un artiste inclassable, profond, incontrôlable qui n'a pas fini de nous surprendre !
