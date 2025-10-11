Rues parisiennes : un livre qui compare les photographies de Paris d’hier et d’aujourd’hui

Si vous aimez Paris et que vous trouvez que la capitale a bien changé, en bien ou en mal, découvrez très vite, “Rues parisiennes – Comparaisons photographiques” (Editions Alternatives).
Rues parisiennes est le résultat d’un formidable projet de Daniel Quesney et Philippe Simon.
Philippe Simon, architecte urbaniste a réalisé un travail de fourmi en rassemblant plus de 200 cartes postales des artères parisiennes au début du 20e siècle.
Quant à Daniel Quesney, photographe et réalisateur, il s’est amusé à photographier ces mêmes rues en s’appliquant à utiliser le même angle. Le résultat est sidérant.
Un cherche-et-trouve sur Paris
Ces comparaisons photographiques permettent de visualiser de façon précise les changements de la Ville Lumière.
Mutations physiques, architecturales, et humaines (transports, modes de vie, tenues vestimentaires etc.) C’est fascinant ! Les auteurs expliquent tout cela parfaitement.
Le livre montre aussi que, malgré les transformations, le Paris d’antan est bien souvent reconnaissable. La façade d’un immeuble, la perspective d’une rue, et parfois même des commerces sont toujours présents !
A Paris, s’il y a un quartier que je connais par cœur, c’est le 6e arrondissement. La rue de Buci, Saint-Placide etc. font partie de mon quotidien.
En regardant les photos d’avant et de maintenant je me suis amusée à jouer au détective, à la manière d’un cherche-et-trouve j’ai essayé de voir ce qui existe toujours et ce qui a disparu.
C’est vraiment incroyable, car le 6e, comme d’autres arrondissements, n’est plus tout à fait le même mais pas complètement différent. Cela s’appelle peut-être, l’âme d’une ville !
Je regrette de ne pas avoir pu comparer la majestueuse Rue de Rennes ! La carte postale n’a pas dû être dénichée.
Rue parisiennes, est un ouvrage qui ouvre « tout un champ de questionnements et de surprises » sur la manière dont Paris évolue tout en conservant son âme et son patrimoine. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
