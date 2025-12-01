Jeu-Concours Noël – 1 Walkman BigBen Epok Rewind+ à gagner !

Séquence souvenirs ! Nous lançons notre second jeu-concours de Noël en partenariat avec BigBen avec un cadeau vintage à la mode 21e siècle !
Du 1er au 4 décembre 2025, tentez de gagner cet incroyable baladeur Epok Rewind+.
Mais c’est quoi le Epok Rewind+ ?
Ce walkman qui rappelle les années 80 – 2000 est une reconstitution de l’âme des baladeurs mais BigBen y a ajouté des plus !
Il vous permet de vous connecter en Bluetooth pour écouter votre musique disponible sur votre smartphone. Il permet aussi de vous enregistrer grâce à la K7 fournie. Et vous pouvez vous en servir comme d’une enceinte !
Enfin, si vous avez encore de vieilles cassettes audio vous pourrez de nouveau les écouter !
Dans la boite il y a le Walkman, un casque qui ressemble comme deux gouttes d’eau au casques d’antan avec un petit arceau en métal et des coussinets oranges.
Il y a aussi une K7 TDK et cerise sur la musique, le petit crayon pour rembobiner la cassette ! On voit que vous souriez ! Découvrez notre test sur le Epok Rewind+.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #NoelIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 baladeur Epok Rewind+ . Valeur du lot : 50€.
– Le concours est ouvert du 1er au 4 décembre 2025 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Rendez-vous le 5 décembre pour un nouveau jeu-concours !