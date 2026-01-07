Soldes – Le Xiaomi 15T Pro à un prix à croquer

Par / 07/01/2026 / soldes, Xiaomi, Xiaomi 15T Pro

Le Xiaomi 15T Pro est un flagship à prix doux. Avec cette baisse de prix, il devient encore plus abordable et indispensable.

Les soldes d’hiver sont officiellement ouvertes. C’est le retour des bonnes affaires. L’un des bons plans incontournables de ce début de soldes concerne le Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T Pro, son prix en forte baisse pendant les soldes

Ce smartphone haut de gamme était une des bonnes surprises de la fin de l’année 2025. Grand écran 144Hz, processeur MediaTek Dimensity 9400+, triple appareil photo Leica, batterie 5500mAh, il ne lui manque rien.

Avec ce bon plan, le prix du Xiaomi 15T Pro tombe à seulement 653€. Vous économisez 50€ sur la version 12/256Go.
Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète

Xiaomi 15T Pro – 5G
Ecran 6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
Définition 2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
Processeur MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12Go DDR5X 
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.1
Mises à jour  5 ans OS et 6 ans sécurité
Caméras arrières 50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps 
Caméra frontale 32MP f/2.2
IP68 IP68
Batterie 5500mAh
Charge rapide 90W SuperVooc, sans fil 50W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – HyperOS 2.0
Dimensions 162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210

 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut