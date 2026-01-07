Soldes – Le Xiaomi 15T Pro à un prix à croquer

Le Xiaomi 15T Pro est un flagship à prix doux. Avec cette baisse de prix, il devient encore plus abordable et indispensable.
Les soldes d’hiver sont officiellement ouvertes. C’est le retour des bonnes affaires. L’un des bons plans incontournables de ce début de soldes concerne le Xiaomi 15T Pro.
Ce smartphone haut de gamme était une des bonnes surprises de la fin de l’année 2025. Grand écran 144Hz, processeur MediaTek Dimensity 9400+, triple appareil photo Leica, batterie 5500mAh, il ne lui manque rien.
Avec ce bon plan, le prix du Xiaomi 15T Pro tombe à seulement 653€. Vous économisez 50€ sur la version 12/256Go.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Xiaomi 15T Pro – La fiche technique complète
|Xiaomi 15T Pro – 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->144Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2772 x 1280 pixels (447ppi) – pics 1200nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP LEICA Light Fusion 900 23mm f/1.62 OIS + téléobjectif X5 50MP LEICA 115mm f/3.0 OIS + UGA 125MP LEICA f/2.2 120° – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP68
|Batterie
|5500mAh
|Charge rapide
|90W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – HyperOS 2.0
|Dimensions
|162,7 x 77,9 x 7,96 mm – 210g