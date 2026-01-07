Samsung Galaxy S25 quatre offres à examiner pour les soldes

Par / 07/01/2026 / Bon Plan, Galaxy S25, soldes

Vous avez très envie d’un Samsung Galaxy S25 ? C’est le moment de regarder les prix pour les soldes. 

Le Galaxy S25 est en bon plan voici plusieurs offres repérées par la rédaction.

bon plan galaxy S25

Il y a tout d’abord ce pack  Le smartphone 128 Go + une batterie externe Powerbank incluse. Le prix  : 699€ vous économisez 26%. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Il existe également cette offre le S25 128Go + chargeur 25W . Le prix  : 699.95€. Suivez ce lien pour l’acheter. 
Autre bon plan, le smartphone + Google AI Pro pendant 6 mois. Le prix 699€. Suivez ce lien pour l’acheter. 
Enfin  autre bon plan, Le S25 + batterie externe 10000 MaH. Le prix 699€. Jusqu’au 7 janvier 19H avec le code SOLDES20 recevez 20€ en carte cadeau tous les 200€ d’achat (soit 100 euros) Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

 

Samsung Galaxy S25 – Les caractéristiques techniques complètes

Galaxy S25 – 5G
Ecran 6,2 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition 2340 x 1080 pixels (416ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass victus 2
Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy
RAM 12Go DDR5X
Stockage 128/256/512Go UFS 4.0
Mises à jour  Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
Caméras arrières 50MP 1/1.56″ (f/1.8) + OIS, téléobjectif X3 10MP 1/1.4″ (f/2.4) + OIS, UGA 12MP 122° (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2) 
IP68 IP68
Batterie 4000mAh
Charge rapide recharge 25W (non fourni), 15W sans fil, inversée 4,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
Android Android 15 – OneUI 7
Dimensions 146,9 x 70,5 x 7,2mm – 162g

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut