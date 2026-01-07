Samsung Galaxy S25 quatre offres à examiner pour les soldes

Vous avez très envie d’un Samsung Galaxy S25 ? C’est le moment de regarder les prix pour les soldes.
Le Galaxy S25 est en bon plan voici plusieurs offres repérées par la rédaction.
Il y a tout d’abord ce pack Le smartphone 128 Go + une batterie externe Powerbank incluse. Le prix : 699€ vous économisez 26%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Il existe également cette offre le S25 128Go + chargeur 25W . Le prix : 699.95€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Autre bon plan, le smartphone + Google AI Pro pendant 6 mois. Le prix 699€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Enfin autre bon plan, Le S25 + batterie externe 10000 MaH. Le prix 699€. Jusqu’au 7 janvier 19H avec le code SOLDES20 recevez 20€ en carte cadeau tous les 200€ d’achat (soit 100 euros) Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy S25 – Les caractéristiques techniques complètes
|Galaxy S25 – 5G
|Ecran
|6,2 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|2340 x 1080 pixels (416ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass victus 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|128/256/512Go UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|50MP 1/1.56″ (f/1.8) + OIS, téléobjectif X3 10MP 1/1.4″ (f/2.4) + OIS, UGA 12MP 122° (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4000mAh
|Charge rapide
|recharge 25W (non fourni), 15W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|146,9 x 70,5 x 7,2mm – 162g