Soldes – Un Apple MacBook Air à un prix irrésistible

Les soldes s’attaquent au prix de l’Apple MacBook Air. Elles ne font pas de quartier. C’est le moment de changer d’air. .
J’ai déniché pour vous un super bon plan Apple dans ces soldes d’hiver. L’ordinateur portable MacBook Air 13,6 pouces bénéficie d’une baisse de prix qui ne pourra pas vous laisser indifférent.
Le prix de l’Apple MacBook Air M2 passe de 799 € à 699 €. Vous réalisez une économie immédiate de 100 €. Le modèle concerné par cette offre possède un écran 13,6 pouces, 16Go de RAM et un stockage de 256 Go.
Pour bénéficier de ce prix, vous devez entrer le code PC50D379 au moment de payer. Profitez-vite de cette promotion avant l’épuisement des stocks.
Suivez ce lien pour l’acheter.
MacBook Air M2 – Les principaux points forts
Puce M2 performante : Le processeur M2 d’Apple garantit d’excellentes performances pour les tâches du quotidien (navigation web, bureautique, streaming) ainsi que pour des applications plus gourmandes comme le montage vidéo léger ou la retouche photo. Le système fonctionne de manière fluide et rapide.
-16 Go de RAM : C’est le point fort de cette configuration. Les 16 Go de mémoire vive permettent une meilleure gestion du multitâche. Vous pouvez ouvrir de nombreuses applications et de lourdes pages web simultanément sans que la machine ne ralentisse. C’est une excellente option pour ceux qui prévoient de garder leur ordinateur plusieurs années.
-Design et autonomie : Le MacBook Air M2 se distingue par son design fin et léger, sans ventilateur, ce qui le rend parfaitement silencieux. De plus, son autonomie est exceptionnelle, pouvant atteindre jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, ce qui est idéal pour le travail ou les études en mobilité.
-Écran et connectique : Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces est lumineux et offre des couleurs éclatantes. La webcam 1080p est également un plus pour les appels vidéo. Il dispose de deux ports USB-C Thunderbolt et du port de charge magnétique MagSafe, très pratique pour éviter les chutes en cas de câble tiré. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.