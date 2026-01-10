Mickey et Donald sont de retour dans deux BD pour bien débuter l’année !

Glénat met à l’honneur l’univers Disney avec Mickey et Donald et publie deux albums incontournables,
Après les BD : Les âges d’or de Mickey Tome 1, Les âges d’or de Picsou et La Grande Histoire de Picsou par Don Rosa, voici deux nouvelles aventures dans un format relié ! (Lire notre article ici).
Les Âges d’Or de Donald – Tome 1
Cette anthologie célèbre les 90 ans de Donald, le canard le plus colérique et malchanceux de la BD. Le Tome 1 rassemble des récits essentiels de maîtres comme Carl Barks, Giorgio Cavazzano et Daan Jippes…
Cet opus, dont c’est le tome 1, complète parfaitement cette collection indispensable et soignée. L’album retrace à merveille la grande histoire de Canardville pour les nostalgiques et les curieux.
Mickey et le Roi des Pirates
Cette aventure inédite plonge Mickey, jeune reporter, dans une enquête sombre et palpitante à Londres en 1850. La disparition du sou fétiche de Picsou déclenche une course contre la montre qui mène notre héros, accompagné de Dingo et Donald, sur la piste d’un mystérieux Roi des Pirates.
Sous la plume de Joris Chamblain et Dav, l’album mêle action, humour et ambiance maritime pour un récit épique. Entre Pirates des Caraïbes et les récits de Dickens, ce one shot est un must have!
Mickey et le Roi des Pirates est une réussite ! Ambiance noire et rythme effréné : une BD Disney qui ravira les amateurs d’enquêtes et d’aventures haletantes.
