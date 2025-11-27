50 Livres pour le Plaisir – La Lecture s’invite dans les centres de loisirs

Rachida Dati, Ministre de la Culture, vient de lancer l’opération inédite « 50 Livres pour le plaisir », pilotée par le Centre national du livre (CNL).
Ce dispositif vise à implanter des bibliothèques idéales au sein des centres de loisirs. 50 livres pour le plaisir s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans.
L’objectif : redonner à la lecture sa dimension plaisir, sans la contrainte scolaire. Dans ces espaces dédiés au jeu et à la sociabilité, le livre devient un outil d’émotion, de curiosité et de partage.
Une sélection pour 250 Centres
Chaque centre de loisirs participant reçoit une dotation de 50 ouvrages de littérature jeunesse. L’ambition est de s’assurer que chaque enfant, qu’il soit lecteur débutant ou confirmé, trouve un titre à son goût.
Un livret pédagogique détaillé accompagne ce corpus. Il fournit aux équipes d’animation des conseils pour la lecture à voix haute. Il contient aussi des idées d’activités adaptées au cadre non scolaire.
Un accent mis sur la ruralité
Le CNL a commencé à distribuer gratuitement ces bibliothèques depuis la mi-novembre. Il cible plus de 250 centres de loisirs d’ici le 20 décembre 2025.
L’opération privilégie les structures situées en territoires ruraux, où l’accès au livre et à l’offre culturelle est souvent plus difficile.
Pour la Ministre Rachida Dati, ce dispositif permet de répondre à une double priorité : soutenir l’action culturelle en ruralité et développer le goût de la lecture chez les jeunes, faisant du temps périscolaire un moment privilégié pour cette découverte.
