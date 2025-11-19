Tous les bons plans Xiaomi et Poco pour le Black Friday !

Par / 19/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Xiaomi

Xiaomi dégaine ses bons plans pour Black Friday et il y a de bonnes affaires à faire !

Pour certains produits les rabais atteignent les 39% ! On a préparé un petit shoping rien que pour vous avec les offres les plus chaudes !
Pensez cadeaux, pensez Noël et faites-vous plaisir.

TOP SMARTPHONES – REDMI / POCO

REDMI Note 14 5G – 8 Go + 256 Go – Vert
Il était à 303 €, il passe à 203 € (-33%) Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici pour acheter.

REDMI Note 14 – 6 Go + 128 Go – Vert

Il était à 203€ il passe à 123 € (-39.41%) Suivez ce lien pour l’acheter cliquez ici.

POCO M7 Pro 5G – 12 Go + 512 Go – Argent
Il était à 283 € il passe à 203 € (-28,27%)  Cliquez ici.  ou Suivez ce lien il est moins cher à 189€.

POCO F7 – 12 Go + 512 Go – Blanc
Il était à 503 € il passe à 353 € (-29,82%) Suivez ce lien pour l’acheter .

 

TOP TABLETTES – REDMI PAD

Redmi Pad 2 – 8 Go + 256 Go – Vert
Elle était à 301 €, elle passe à 201 € (-33,22%) Suivez ce lien pour l’acheter cliquez ici.

SMARTPHONES HAUT DE GAMME

Xiaomi 15T – 12 Go + 256 Go – Rose Gold
Son prix est de 653 €, il passe à 503 € (-22,97%) Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici il est encore moins cher à  488€.

AIoT – Maison, TV, Aspirateurs, Mobilité

Xiaomi TV S Mini LED 75” (2025)
Le prix normal est de 1099,99 €, à partir du 1er décembre il passe à 799,99 €. Suivez ce lien cliquez ici.

Xiaomi Electric Scooter 4
Le prix avant promo est de 400,36 €, elle passe à 279,99 € (-30,07%) Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L – Blanc
Il est à 99 € et passe à 69,99 € (-29,30%) Suivez ce lien pour l’acheter 

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max
Le prix normal : 649,99 €, il passe à 449,99 € et jusqu’au 20 novembre promo spéciale : 399,99 €. Suivez ce lien pour l’acheter .

