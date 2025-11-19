Dragons : 5000 ans de légendes dans une exposition au Musée du Quai Branly

Jusqu’au 1er mars 2026, le Musée du Quai Branly présente une exposition dédiée aux Dragons.
C’est l’occasion pour le visiteur de découvrir cet animal de légende et d’en apprendre plus sur son histoire.
La scénographie parée d’un bleu profond permet de donner un petit air céleste à l’expo. On pousse alors, la porte de la culture asiatique à travers les âges. Réservez votre entrée ici.
Le dragon n’est pas qu’un monstre cracheur de feu ; il est le seigneur céleste de l’Asie !Cette exposition nous invite à remonter cinq millénaires d’histoire pour découvrir le rôle central de cette créature dans la civilisation chinoise et au-delà.
Dragons – Du Néolithique à l’Empire
L’exposition dévoile comment le dragon a pris forme, depuis les modestes ornements en jade de la culture de Hongshan (vers 4700 av. J.-C.) jusqu’aux symboles puissants des dynasties impériales.
Initialement lié aux rituels et aux croyances oraculaires, ses 268 graphies différentes dans les inscriptions antiques témoignent de son importance primordiale.
Le parcours explore ensuite les multiples identités du dragon. Ils sont maître des pluies, seigneur des eaux, gardien du Bouddha, ou encore l’unique créature imaginaire du zodiaque. Saviez-vous que naître l’année du Dragon est toujours considéré comme un gage de charisme et de succès ?
Le symbole de l’Empereur
La partie la plus majestueuse est consacrée au Dragon Impérial. Le dragon jaune à cinq griffes était l’emblème exclusif de l’Empereur, lien sacré entre le Ciel, la Terre et l’Homme.
Des robes de hauts fonctionnaires, des sceaux de jade et des objets régaliens illustrent comment ce puissant symbole de protection et d’harmonie s’est imposé dans l’architecture et l’art de cour jusqu’à la fin de l’Empire en 1911.
Même si l’empire a disparu, la vitalité du dragon, elle, ne faiblit pas. Aujourd’hui, il continue d’apporter force et prospérité. On connait tous les danses spectaculaires du Nouvel An lunaire, qui, au rythme des tambours, chassent les esprits néfastes.
Cette exposition est une plongée richement illustrée dans un mythe qui n’a jamais cessé de se transformer, s’adaptant des jades antiques aux jouets contemporains. Un voyage spectaculaire à travers l’imaginaire oriental ! Réservez votre entrée ici
Envie de voir des expos ? Trouvez d’autres idées dans notre rubrique ici.