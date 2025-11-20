Samsung affine les Galaxy S26, jusqu’où ira-t-il ?

Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra promettent d’être des smartphones très fins mais à quel point ?
Depuis la sortie du Galaxy S25 Edge, Samsung s’est lancé dans une nouvelle croisade. La firme coréenne veut rendre les Galaxy S26 aussi fins que possible.
Les smartphones à battre sont bien sûr les iPhone 17. Alors les Galaxy S26 seront-ils plus fins que les smartphones d’Apple ?
Samsung veut un Galaxy S26 plus fin que l’iPhone 17
Selon les informations d’IceUniverse, le Galaxy S26 mesurerait 6,9 mm d’épaisseur. Samsung aurait diminué son épaisseur de 0,3 mm par rapport au Galaxy S25. Il ferait surtout 1,05 mm de moins que l’iPhone 17. L’objectif serait donc atteint.
Côté poids, le Galaxy S26 pèserait 164 g soit 2 g de plus que son prédécesseur mais il reste en dessous de l’iPhone 17.
Samsung n’aurait pas fait d’effort sur le Galaxy S26+. Il reste dans la même ligne que le S25+.
Un Galaxy S26 Ultra qui s’affine ?
Le Galaxy S26 Ultra aurait plus de chance. Il s’amincit légèrement avec 7,9 mm d’épaisseur contre 8,2 mm pour son prédécesseur. Il pèserait 214 g soit 4 g de moins que le S25 Ultra.
Dans les deux cas, le S26 Ultra réussirait à supplanter l’iPhone 17 Pro Max avec ses 231 g sur la balance et son tour de taille de 8,75 mm. Si ses dimensions se vérifient, Samsung réussirait à faire mieux que ses concurrents directs.
Le S26 Ultra sera plus fin que l’iPhone 17 Pro Max, l’Oppo Find X9 Pro ou le OnePlus 15. C’est un véritable tour de force d’autant plus que Samsung ne s’est toujours pas décidé à adopter les batteries silicium-carbone plus fines et plus denses.
En contrepartie, il ne faudra pas s’attendre à une montée en puissance de la capacité des batteries.
