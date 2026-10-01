Les nouvelles expositions à ne pas manquer à Paris en octobre 2026

En octobre quelles expositions voir à Paris ? Découvrez notre sélection d’expos à ne pas manquer !
Art contemporain, grands Maîtres de la peinture et de la sculpture, mode, sciences, et bien encore ces rendez-vous culturels sont là pour vous donner des idées !
Nouveau ! Nous inaugurons une chaine Youtube pour avoir un aperçu des expos en avant-première. Abonnez-vous ici !
Et bien sûr, nous couvrirons les expositions qui débutent au mois d’octobre, rendez-vous rubrique expos sur idboox. Vous aurez un bel aperçu des nouveautés !
Cezanne et Nous
Jusqu’au 17 janvier 2027, le Grand Palais accueille “Cézanne et nous”, une exposition d’une ampleur exceptionnelle.Photos, vidéo et infos là.
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Lady Liberté
Le Musée des Arts et Métiers (MuAM) invite le public à découvrir “Lady Liberté – De la sueur, de l’audace, du génie”. Expo coup de coeur ! Jusqu’au 1er août 2027. Photos, vidéo et infos là.
La Tempête à l’Arc de Triomphe
À 40 ans, Jérémy Pradier-Jeauneau marque l’histoire en devenant le premier artiste vivant à investir l’Arc de Triomphe. Jusqu’au 4 octobre. Photos et vidéo c’est par là.
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Monet Peindre le temps et Monet au fil de l’eau en VR
Jusqu’au 27 janvier au musée de l’Orangerie. L’exposition «Monet peindre le temps ” réexamine l’œuvre du maître sous un angle inédit : sa relation au temps et à sa perception.
Notre reportage complet est là.
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10 000 ans de voyage gustatif en Chine
Jusqu’au 10 novembre 2026, le Centre culturel de Chine à Paris propose un voyage fascinant et gourmand à travers dix millénaires d’histoire culinaire. Expo gratuite. Photos et vidéo ici.
Bartholdi et la statue de la liberté et aussi en VR !
Jusqu’au 31 janvier 2027, le musée d’Orsay met à l’honneur Auguste Bartholdi et son chef-d’œuvre, « La Liberté éclairant le monde », plus connue sous le nom de statue de la Liberté.Photos et vidéo cliquez ici.
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Kerry James Marshall
Le Musée d’Art Moderne de Paris frappe un grand coup ! Jusqu’au 24 janvier 2027, la capitale accueille la toute première exposition française consacrée au géant américain de la peinture contemporaine, Kerry James Marshall.Photos, vidéo et infos là.
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Andy Wharol
Organisée par le GrandPalaisRmn, l’exposition Andy Warhol – La ligne et l’image se tiendra au Musée du Luxembourg jusqu’au 10 janvier 2027.Notre reportage complet est là.
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L’étoffe de l’artiste
Jusqu’au 27 janvier 2027 – Rendez-vous au musée Bourdelle pour une exposition passionnante sur les habitudes vestimentaires des artistes. Bourdelle, Klimt, Fujita, Rosa Bonheur… Notre reportage complet et vidéo c’est ici.
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Gianni Versace
Jusqu’au 31 octobre, le Musée Maillol accueille la toute première grande rétrospective française consacrée au légendaire Gianni Versace depuis 1986. Réservez votre entrée ici.
Le reportage complet est là.
Tisser, broder, sublimer
Le Palais Galliera propose jusqu’au 18 octobre 2026, une exposition qui met en lumière les couturiers mais surtout les artisans qui subliment leurs créations. Notre reportage est ici.
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