2 livres supers kawaii autour du manga et de la cuisine japonaise

Fans de manga et de pop culture japonaise ouvrez grand la bouche pour découvrir 2 livres délicieux et très originaux.

Solar Editions publie Manga Kitchen le livre jeu et Manga Cake. A vos baguettes et vos fourneaux pour vivre des aventures culinaires inédites !

Manga Kitchen

A propos du livre

Le premier livre-jeu qui associe cuisine et manga, pour faire de vous un maître de la cuisine japonaise !

Suivez l’histoire de Kenji, fils d’une star de la cuisine japonaise,

qui souhaite plus que tout marcher dans les pas de son père et gagner un grand concours culinaire. Conseillé par son maître Toshiro, il doit apprendre toutes les bases et se perfectionner pour devenir le meilleur grâce à plus de quarante recettes incontournables. Chaque recette cuisinée parfaitement lui permet de débloquer un niveau de

compétences.

Le but du jeu : collectionner tous les niveaux pour participer au concours… et le gagner !

Pourquoi le lire

Simon Gobillaud, William Bonhotal et Shan.zhu nous ont concocté un livre particulièrement bien pensé. À mi-chemin entre le jeu, la BD et le livre de cuisine, ils déploient des trésors d’imagination pour nous apprendre à cuisiner en mode manga, de délicieux plats japonais !

Onigiri, Tamagoyaki, Maki, soupe miso, Udon, ils n’ont rien oublié et en plus les challenges proposés tout au long du livre sont absolument savoureux.

Manga Kitchen est une bible à offrir ou à s’offrir si vous aimez le manga et le Japon ! Bon je vous laisse je vais préparer des Dorayaki !

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Manga Cake !

A propos du livre

Qui n’a jamais rêvé de faire un gâteau d’anniversaire complètement whaouh, ou de se lancer dans des réalisations en pâte à sucre pour des goûters bluffants ?

Grâce à Heaven cake, n’ayez plus peur de vous lancer vous aussi dans le cake design et de préparer des gâteaux et goûters thématiques qui raviront petits et grands gourmands.

Heaven cake vous invite à découvrir son univers, entre créations kawaii et culture manga.

Pourquoi le lire

L’influenceuse pâtissière nous fait un beau cadeau dans lequel elle nous livre beaucoup de secrets fantastiques pour confectionner des gâteaux et des goûters juste délicieux et beaux !

Vous pensez que c’est compliqué ? Pas du tout ! Heaven Cake nous explique pas-à-pas comment pâtisser ces petites merveilles.

Fantômes Kawaii, Totoro, Rondoudou, Luna, Luffy, Pikachu, Tortue Géniale, toutes ces stars qu’on adore et bien plus encore sont à réaliser avec vos petites mimines sous l’œil bienveillant de la super cheffe ! Beau et ludique ce livre va plaire aux gourmands fans de Manga et de goodies japonais ! Foncez ça donne faim !

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

