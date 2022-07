3 bons livres pour les vacances : Blackwater – La Princesse au visage de nuit – Girl Serpent Thorn

Voici une sélection de livres pour les vacances. Au programme frissons, suspense et Fantasy !

La rédaction a choisi : Blackwater de Michael McDowell (Monsieur Toussaint Louverture). La Princesse au visage de nuit de David Bry (Pocket). Girl, Serpent, Thorn de Melissa Bashardoust (Stardust).

La Princesse au visage de nuit

Résumé

Vingt ans qu’Hugo n’a pas remis les pieds dans son village natal, coincé entre un bois sombre et une large rivière. Le décès soudain de ses parents l’y oblige pourtant, et le jeune homme constate que rien ou presque n’a changé. La sorcière hante toujours le cimetière, l’ogre s’est reclus dans sa maisonnée, et l’ombre derrière la fenêtre du château veille, fidèle à son poste. Vingt ans qu’Hugo tâche d’oublier son enfance meurtrie, les pleurs étouffés et la disparition de ses amis. Mais quand le vent chuchote des prénoms à l’oreille, que des jouets perdus refont surface, que des lucioles dansent au milieu du brouillard, peut-être est-il temps d’affronter les peurs enfantines et de retrouver le souvenir de cette nuit d’orage où la princesse au visage de nuit a déchiré le voile de la réalité.

Pourquoi le lire



La princesse au visage de nuit est un thriller fantastique dont l’action se déroule autour de la Saint Jean, ce qui en fait donc une lecture parfaite pour les chaudes soirées d’été !

On pourrait même le placer plus du côté thriller que fantastique. David Bry joue avec le lecteur en créant dans le roman une double temporalité pour plus de suspense.

Le rythme est savamment dosé pour mieux s’imprégner de l’atmosphère du récit. La fin déstabilisera plus d’un.e lecteur.rice.

La princesse au visage de nuit aborde des thèmes forts (et difficiles) : culpabilité, maltraitance et violence au sein d’un foyer, traumatismes…

Disponible depuis janvier 2022 au format poche.

Girl, Serpent, Thorn

Résumé

Soraya a vécu sa vie cachée, loin de sa famille, dans sa chambre, au dernier étage du palais, ou dans les allées la roseraie du Golestan. À l’approche de la cérémonie du mariage de son frère jumeau, Soraya doit décider si elle est prête à sortir de l’ombre pour la première fois. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, se trouve un jeune homme qui n’a pas peur d’elle, dont les yeux voient au-delà de la peur, comprennent qui se cachent sous le poison.

Pourquoi le lire



Une agréable surprise que la lecture Girl, Serpent, Thorn ! L’univers est imprégné de magie et inspiré de contes perses et de La Belle au bois dormant.

L’autrice l’a travaillé et cela se ressent à la lecture malgré quelques longueurs et plusieurs facilités scénaristiques ; les retournements de situations sont bien amenés. Les personnages (et leur « backstory ») sont intéressants, parfois moralement ambigus. Bien qu’il y ait de la romance dans l’histoire, nous sommes avant tout sur de la fantasy et suivons l’évolution de Soraya alors qu’elle se construit (ses forces, ses faiblesses, ses envies…) et construit sa propre histoire.

Blackwater tome 1 : La crue

Résumé

Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido submergent cette petite ville du nord de l’Alabama, un clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent faire face aux avaries de leurs scieries, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués par l’implacable crue de la rivière Blackwater.

Menés par Mary-Love, la puissante matriarche aux mille tours, et par Oscar, son fils dévoué, les Caskey s’apprêtent à se relever… mais c’est sans compter l’arrivée, aussi soudaine que mystérieuse, d’une séduisante étrangère, Elinor Dammert, jeune femme au passé trouble, dont le seul dessein semble être de vouloir conquérir sa place parmi les Caskey.

Pourquoi le lire



On lui doit le scénario de Beetlejuice mais également celui de L’Étrange Noël de monsieur Jack ! Michael McDowell et sa saga Blackwater ne vous laisseront pas de marbre : atmosphère étrange, suspense, complots, rebondissements… Rien n’est plus glaçant et effrayant qu’un récit enraciné dans le réel, et Eleanor en est le parfait exemple.

Un roman-feuilleton qui se dévore, dont les personnages sont soigneusement dévoilés au fur et à mesure du récit. La saga de la famille Caskey compte 6 tomes en tout.

