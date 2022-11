A la rencontre du petit prince, l’édition collector exceptionnelle

L’année 2022 a été marquée notamment par la très belle exposition “A la rencontre du petit prince”.

A l’occasion de l’exposition (lire notre reportage), un superbe catalogue avait été édité par les éditions Gallimard et le MAD. Face au succès de celui-ci, (lire notre article), la maison publie une nouvelle édition du livre dirigé par Alban Cerisier et Anne Monier Vanryb.

Pour l’exposition, plus de 600 pièces évoquant l’écrivain, l’aviateur, le poète, le dessinateur, Antoine de Saint-Exupéry avait été exposées.

Le manuscrit original du Petit Prince, conservé aux USA et jusqu’alors jamais présenté au public était aussi montré pour la première fois en France.

A la rencontre du petit prince l’édition collector

A la rencontre du petit prince, l’édition collector, est un monument ! Lové dans un étui bleu et argent du bel effet, l’ouvrage de 352 pages et 330 illustrations présente une analyse passionnante du travail de Saint-Exupéry.



Ce livre est une édition limitée incluant le tirage d’une aquarelle originale représentant l’envol du Petit Prince. (voir photo ci-dessous)

Si vous aimez le Petit Prince et toute sa philosophie, cette édition collector est à ne manquer sous aucun prétexte. Textes, illustrations, mise en page, papier, reliure, subliment l’œuvre du plus célèbre des aviateurs !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique ici