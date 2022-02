A la rencontre du petit prince, l’impressionnant catalogue compagnon de l’exposition - IDBOOX

L’exposition A la rencontre du petit prince a ouvert ses portes au Musée des Arts Décoratifs.



Cet évènement est un parcours hors norme autour de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.

Elle montre notamment pour la première fois en France le manuscrit original du livre mondialement connu : Le Petit Prince. (découvrez notre reportage ici)



Pour accompagner l’exposition, Anne Monier Vanryb sous la direction d’Alban Cerisier ont préparé le catalogue compagnon de A la rencontre du petit prince (Gallimard / MAD).

Une plongée dans l’œuvre de Saint-Exupéry

332 pages, 330 illustrations et une analyse poussée et passionnante du travail de l’écrivain aviateur composent ce magnifique catalogue.



La mise en page est sublime, claire, elle permet de piocher au gré de nos envies toutes les informations et décryptages effectués par les deux auteurs.



Le catalogue A la rencontre du petit prince enserre tout ce qui fait l’œuvre de Saint-Exupéry : le voyage bien sûr, mais aussi l’amour, le deuil, l’amitié. Toutes ces valeurs qui font de son œuvre un texte unique.

On y découvre, comme dans l’exposition, tout le processus d’écriture et aussi quelques 80 dessins inédits préparatoires au Petit Prince. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été supprimés de la version définitive de l’ouvrage.

Ce catalogue est « un must have » pour comprendre et garder un souvenir à jamais gravé de l’exposition et de l’humaniste !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

