Basquiat X Warhol – Le catalogue aussi énorme que l’exposition

Si vous suivez nos divers reportages, vous avez sans doute vu passé notre article sur l’incroyable exposition Basquiat X Warhol – A quatre mains, actuellement à la Fondation Louis Vuitton.



Réservez vos billets en suivant ce lien.

Cette exposition met en lumière cette amitié à travers l’une des plus exceptionnelles collaborations artistiques du 20ème siècle. Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol ont dans un premier temps commencé une conversation, se répondant l’un l’autre à travers leurs œuvres. (lire notre reportage complet et notre vidéo).

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici



Le catalogue XXL Basquiat X Warhol

Le livre compagnon de l’exposition est à la mesure de l’exposition. Imaginez un beau livre relié mesurant 295 x315mm contenant 320 pages, des centaines d’illustrations et pesant près de 3Kg. Ce beau livre est à la mesure de ce rendez-vous exceptionnel et de ces artistes clés de l’art contemporain.



Ce magnifique catalogue coédité par Gallimard et FLV, c’est cela et bien plus encore. La mise en page, les textes mettent en lumière de façon inédite une collaboration et une complicité entre Warhol et Basquiat.

Basquiat X Warhol, l’ouvrage, est un incontournable !

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de voir des expos ? Consultez nos reportages

A propos du livre et de l’expo

De 1983 à 1985, Jean-Michel Basquiat (1960-1988) et Andy Warhol (1928-1987) signent environ 160 toiles “à quatre mains”, dont certaines parmi les plus grandes de leurs carrières respectives. Basquiat admirait Warhol comme un personnage-clé du monde de l’art, initiateur d’un langage inédit et d’un rapport original à la culture populaire.

En retour, Warhol a trouvé chez Basquiat un intérêt renouvelé pour la peinture. Avec lui, il a recommencé à peindre manuellement, au pinceau. Un véritable dialogue visuel s’est installé entre eux, jusqu’à la création d’oeuvres portant leurs deux noms.

Accompagnant l’exposition “Basquiat x Warhol, à quatre mains”, l’ouvrage revient sur cette aventure à travers textes et images. Il réunit des toiles emblématiques du duo, des travaux individuels et des réalisations d’autres personnalités, tels Michael Halsband, Keith Haring, Jenny Holzer, Lady Pink, Kenny Scharf…, afin de resituer cet épisode dans la scène artistique new-yorkaise des années 1980.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici