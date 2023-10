Conseils de lecture – 3 mangas originaux pour vous évader

Nous avons sélectionné 3 manga originaux et plein action à lire ce week-end édités par Vega-Dupuis. Science-fiction, monde post-apocalyptique ou fresque historique, choisissez votre camp.

The Commonbread Tome 4

La série The Commonbread se termine en beauté. Ce quatrième tome clos la quête d’Haruka pour dénicher du curry. Vous avez bien lu. Cette histoire délirante mêle science-fiction, action et curry.

Cette poudre qui donne son nom au fameux plat japonais est le symbole de la dernière trace d’humanité sur la planète où vie d’Haruka et les autres fouilleurs de ruines. Il donne aussi accessoirement des super-pouvoirs à celui qui le mange.

Ce tome 4 est plein de rebondissements et il réussit à nous surprendre jusqu’à la dernière page. The Commonbread se termine de façon originale et inattendue.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter le tome 4.

Rebuild The World tome 4 et tome 5

On aurait pu penser que Rebuild The World tournerait vite en rond mais elle ne faiblit pas. L’histoire développe de nouveaux arcs. Akira poursuit son apprentissage dans ce monde post-apocalyptique accompagnée d’Alpha, son IA holographique.

La cohorte de personnages qui gravitent autour de lui le pousse et s’étoffe. Amis ou adversaires, ils le pousse à se dépasser. Dans le tome 4, il va risquer sa vie pour prouver aux yeux des autres chasseurs qu’il n’est plus un enfant.

Dans le tome 5, Akira apprend lors d’une chasse qu’il est doté d’un pouvoir spécial. Très convoité, il met sa vie en péril.

Suivez ce lien pour acheter le tome 4.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 5.

Bokko Stratège tome 3 et tome 4

Les tomes 3 et 4 de Bokko Stratège confirment la qualité du scénario. Cette fresque historique pleine d’action est toujours aussi prenante. Le taciturne Ke-Ri est banni de la cité de Liang malgré tout de qui l’a fait pour les habitants.

La citadelle est désormais à la merci des hommes de Zhao qui se révèlent pleins de ressources. On ne vous en dit pas plus mais ils vont déployer une nouvelle arme qui ferait plaisir à Léonard de Vinci.

Une page se tourne. Dans le tome 4 Ke-Ri retourne dans son clan où il va devoir faire face à une nouvelle menace qu’il aura beaucoup de mal à contrer.

Cette nouvelle histoire qui débute est graphiquement encore plus impressionnante que les précédents volumes. Les dessins très réalistes s’étalent parfois sur une ou deux pages entières. Cela donne encore plus de force au récit.

Suivez ce lien pour acheter le tome 3.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 4.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités