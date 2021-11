David Hockney – A Year in Normandie le livre fresque pour prolonger l’expo - IDBOOX

Prolongeons l’exposition de David Hockney – A Year in Normandie, actuellement au Musée de l’Orangerie, découvrons le livre compagnon.

Le Musée de l’Orangerie et la RMN publient un livre qui rend hommage à l’artiste et à la sublime exposition.



A Year in Normandie est un moment suspendu, David Hockney a produit des fresques racontant le paysage normand qui l’entourait pendant le confinement.

Sans pinceau ni peinture, il utilise sa tablette tactile pour créer et nous transporter dans son univers pendant la pandémie.

Ces créations imprimées sur papier, sont au Musée d’Orsay au format XXL. (lire notre reportage complet ici).

Le livre fresque de David Hockney

De format rectangulaire, David Hockney – A Year in Normandie, poursuit à merveille l’immersion dans l’œuvre d’Hockney.



En ouvrant ce magnifique livre (en français et en anglais) on trouve à gauche un carnet explicatif, une interview de l’artiste, un texte passionnant de Marco Livingstone.



La droite de l’ouvrage se déplie, une fresque géante de plusieurs mètres de long, se dévoile : l’hiver, le printemps, l’été, l’automne se déroulent sous nos yeux ébahis. (voir la photos ci-dessous)



Avec cet ouvrage c’est un peu de l’œuvre de David Hockney qui entre dans nos demeures illuminant nos intérieurs de milliers de couleurs et d’ondes positives.

