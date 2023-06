Gastronogeek – La cuisine coréenne dans les KDrama

Gastronogeek s’intéresse à la culture et à la cuisine coréenne avec KDrama, un nouveau livre de recettes publié chez Hachette Hereos.

La folie de la culture et de la cuisine coréenne s’est emparée de la France. Les KDrama sur Netflix ou en manga sont plus populaires que jamais. La cuisine coréenne connait le même succès. Après les Udon et les Ramen japonais tout le monde craque pour le Kimchi et Dakgangjeong (poulet frit).

Thibaud Villanova, alias Gastronogeek réunit les deux nouvelles passions des français dans un livre de cuisine. Comme dans les films ou les animés japonais, la cuisine revêt une importance particulière en Corée.

Gastronogeek nous propose de découvrir le meilleur la cuisine coréenne à travers les KDrama. Il s’est fait accompagner pour ce nouveau voyage culinaire par Marie Palot.

Gastronogeek – Des KDrama à la cuisine il n’y a qu’un Kimbap

Squid Game, Extraordinary Attorney Woo, Little Women, les deux spécialistes vous proposent de réaliser 30 recettes inspirées des plus grandes séries coréennes. Outre les plats à savourer c’est aussi l’occasion de découvrir quelques pépites à regarder.

Poulet frit coréen avec sa sauce à l’ail et au miel, Kimbap, Corn-Dogs croustillants, nouilles sautées, Kimchi, les plats incontournables de la KFood sont répartis dans différentes sections. Street food, plats à partage, soupes, desserts, il vous suffit de piocher selon vos envies.

Les recettes sont détaillées pas à pas avec les ingrédients et le niveau de difficulté. Les photos sont splendides et vous ne tarderez pas à saliver devant tous les plats.

Maîtriser la cuisine coréenne n’est pas forcément évident. Vous découvrirez à la fin du livre des astuces et surtout des descriptions des produits que vous pourrez trouver dans les épiceries coréennes.

