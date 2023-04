Deux nouveaux Webtoon coréens à découvrir d’urgence

On a lu The Runaway et Sa Majesté l’IDOL, deux nouveaux Webtoon papier coréens pas comme les autres. A découvrir d’urgence.

The Runaway et Sa Majesté l’IDOL sont deux nouveaux K-Drama publiés chez KAddict. Ces deux romances sont des transfuges de l’univers des Webtoon vers le papier. Ils mettent à l’honneur la Corée et sa culture.

Autre bonne nouvelle, contrairement à un grand nombre de Webtoon, ils sont vendus à seulement 8,95€ mais ce n’est pas leur seule qualité.

The Runaway

The Runaway est une histoire d’amour qui nous plonge en plein K-Drama. L’intrigue se situe Séoul avec une incursion à Paris. Une rencontre d’un soir dans la capitale française va bouleverser la vie de Jian.

Tout bascule lorsqu’elle retourne dans son pays et qu’elle se rend compte que le nouveau patron de son magazine de mode est l’homme avec lequel elle a couché. Elle fait tout pour l’éviter mais lui n’a pas l’intention d’en rester là.

On pourrait craindre le pire mais The Runaway joue la carte de la comédie romantique avec finesse. L’histoire reprend les codes des drames coréens sans pour autant tomber dans la guimauve à outrance.

Elle aborde par exemple le thème du harcèlement et traite de la question de la gestion d’une relation amoureuse compliquée dans son milieu professionnel. Les sujets ne sont pas anodins.

Et comme d’habitude dans les K-Drama tous les personnages sont entourés d’un voile de mystère pour attiser notre curiosité. The Runaway se distingue aussi par un style graphique travaillé ce qui n’est pas toujours le cas des Webtoon.

Le tome 2 sortira le 25/05 et le tome 3 le 06/07/2023.

Sa Majesté l’IDOL

Sa Majesté l’IDOL est une romance avec un petit quelque chose en plus. Ce Webtoon mélange fantastique, romance, voyage dans le temps avec un côté historique en plus. Cette recette donne naissance à un scénario complétement fou.

On vous laisse juger par vous même. Jieun est une jeune étudiante. Elle est propulsée dans le passé à l’ère Joseon au XIVème siècle à cause d’un miroir céleste. Elle y rencontre le prince héritier qui est le sosie parfait de son meilleur ami, une star de K-Pop. Jieun réussit à retourner à son époque mais elle entraine avec elle le prince héritier.

L’ensemble est original, rythmé et plein d’humour. L’histoire ne tombe pas dans le piège de la mièvrerie. Les mystères s’enchainent et il y a même des petites touches d’action.

Sa Majesté l’IDOL est également servi par des dessins de qualité et un découpage dynamique. On aime beaucoup l’alternance entre le style réaliste et humoristique.

Sa Majesté l’IDOL est un cocktail plein de peps qui vous fera tourner la tête. Une belle découverte.

Le tome 2 sortira le 01/06/2023.

