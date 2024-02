Harry Potter et les Reliques de la Mort – 4 éditions collector du tome 7

Harry Potter et les Reliques de la Mort est maintenant disponible en édition collector. Gallimard Jeunesse propose en 2024 des ouvrages magnifiques à l’image de la saga de J.K. Rowling!

Après la publication de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, ou Harry Potter et l’Ordre du Phénix, en édition collector, c’est au tour du tome 7 d’être paré de ses plus beaux atours de sorcier.

Chaque maison a son édition et son blason en couverture. Tous les livres comprennent l’histoire complète de Harry Potter et les Reliques de la Mort, plus des bonus.

Dans ces ouvrages, les moldus et les sorciers découvriront émerveillés des illustrations uniques. Il y a aussi une introduction sur les évènements et personnages les plus emblématiques du tome 7.

On y trouve également un quiz qui mettra au défi les fans. Et en plus, la tranche de chaque livre est aux couleurs de votre maison fétiche, la grande classe !

Vous êtes plutôt Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle ?

Quelle que soit votre maison favorite, vous découvrirez le tome 7 de la saga aux couleurs de chaque maison de Poudlard comme jamais !

Une fois encore, l’éditeur propose aux lecteurs des livres superbes à feuilleter délicatement tant ils sont précieux.

Ces éditions sont composées chacune de 784 pages et c’est juste magique ! Vous craquez ? Nous vous invitons à cliquer sur les liens ci-dessous

-Gryffondor Cliquez ici ou Cliquez ici.

-Serpentard Cliquez ici ou Cliquez ici.

-Poufsouffle Cliquez ici ou Cliquez ici.

-Serdaigle Cliquez ici ou Cliquez ici

