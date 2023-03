Jeff Bezos D’Amazon à la conquête de l’espace, la biographie

Jeff Bezos – D’Amazon à la conquête de l’espace, est le tout nouveau livre de Luc Mary (L’Archipel).

Cet ouvrage fait le point et raconte de façon objective la vie et l’œuvre de cet homme d’affaires insatiable. C’est un génie pour certains, ou pour d’autres, c’est un homme qui préfère l’amélioration des performances à celles des conditions de travail. Mais qu’on le veuille ou non Bezos est un visionnaire.

Ce qu’on en pense

Pour avoir travaillé chez Amazon et côtoyé Jeff Bezos j’ai voulu voir comment l’auteur allait traiter ce sujet.

On dit tout et son contraire sur Bezos et l’ouvrage remet les pendules à l’heure. Ni complaisante, ni hostile au personnage, cette biographie retrace en toute objectivité le parcours de cet inventeur génial, un peu psychopathe, qu’on encense ou qu’on déteste.



Bezos a inventé le e-commerce avec Amazon, il a révolutionné la lecture avec Kindle, il a aussi mis un pied dans l’intelligence artificielle avec Alexa, dans la conquête de l’espace avec Blue Origin.



Il a commis aussi des erreurs et prône parfois des méthodes de travail qui dépassent les limites.

Tout cela et plus encore est abordé dans Jeff Bezos D’Amazon à la conquête de l’espace. Le milliardaire intrigue. Ce livre a le mérite de remettre les choses en place afin que chacun puisse se faire son opinion sur ce personnage qui n’a pas encore conquis la lune mais qui s’en approche.



Présentation de l’éditeur

Des milliards de dollars en main et des milliards d’étoiles plein la tête, Jeff Bezos est l’homme de tous les défis, de tous les records… mais aussi de toutes les critiques. Des sentiers de la galaxie Amazon aux futures arches spatiales, l’aventure de cet Américain de 58 ans est un hymne à la démesure, dont le seul rival est désormais Elon Musk.

Le deuxième homme le plus riche du monde rêve de s’en évader !