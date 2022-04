Les Chroniques de St Mary Tome 8 – Quand le Dr Maxwell se déchaine - IDBOOX

Les Chroniques de St Mary – Le reste appartient à l’histoire est le 8ème volet de la série de Jodi Taylor édité chez Hervé Chopin. Le Dr Maxwell nous réserve de nouvelles surprises.

C’est à chaque fois avec un plaisir non dissimulé que j’ouvre un nouveau livre de Jodi Taylor. Huit tomes de la saga Les Chroniques de St Mary sont déjà parus en France aux éditions Hervé Chopin. Accessoirement, le neuvième vient de sortir mais je ne l’ai pas encore lu. Le plaisir est toujours intact.

On pourrait penser qu’après tant d’aventures l’histoire et les personnages pourraient s’essouffler mais non. Jodi Taylor est incroyable. Elle réussit encore à nous surprendre avec Le reste appartient à l’histoire.

Les Chroniques de St Mary – Un tome 8 plein de surprises

Pour vous remettre dans le contexte, St Mary est un institut un peu particulier. Des chercheurs ont découvert le moyen de voyager dans le temps. Ils ont confié cette technologie à une bande d’historiens loufoques qui retournent dans le passé pour étudier les grands événements de l’histoire.

Le Dr Maxwell est l’un des piliers de cette institution. Depuis le début de la saga, elle est poursuivie par Clive Ronan. Cet ancien membre de St Mary et sociopathe à ses heures perdues, a juré de lui faire endurer les pires souffrances avant de la supprimer. Entre deux sauts dans le temps, Max échappe de justesse à ses griffes.

Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il la contacte personnellement le plus pacifiquement du monde. Il a quelque chose de très important à lui dire. Est-ce un nouveau piège ? On ne vous le dira pas. Lisez le livre vous ne le regretterez pas.

Une histoire haletante sans temps mort

Cette huitième aventure de Maxwell est captivante et pleines de rebondissements. On se laisse une nouvelle fois happer avec bonheur, emporté par le style d’écriture fluide, ciselé et plein d’humour de Jodi Taylor.

Je vous laisse je vais dévorer les nouvelles péripéties de l’incorrigible Dr. Maxwell dans le tome 9 des chroniques de St Mary : Jusqu’à la fin et au-delà.

Un dernier mot. Si vous n’avez pas lu les précédents volumes, vous pouvez rattraper les wagons. Jodi Taylor fait gentiment un petit récapitulatif des derniers événements majeurs au début du livre. Lire l’ensemble de la saga est tout de même vivement conseillé pour l’apprécier pleinement.

