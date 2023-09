Manga Yokai Wars – La guerre contre les humains est déclarée

Yokai Wars est une nouvelle série manga de Misakix Yumisaki éditée par Mana Books. La guerre contre les Yokai va être sanglante.

Masora est un lycéen qui ne veut pas se faire remarquer. Petit et frêle, il fait tout pour passer inaperçu en classe. Il se rend au gymnase pour manger seul. Il s’évanouit sans raison. Lorsqu’il se réveille, il se rend compte qu’il n’est plus au lycée.

Yokai Wars – Les démons sont de sortie

Il a été propulsé dans le village des Yokai. (Pour mémoire, les Yokai sont des esprits malfaisants ou des démons du folklore japonais) Masora ne comprend pas ce qu’il fait là d’autant plus qu’une autre lycéenne se retrouve dans la même situation que lui.

Ils apprennent que s’ils veulent sortir de cet enfer, ils devront terrasser Wanyudo, un Yokai en forme de roue en feu. L’histoire de Yokai Wars fait un peu penser à Alice In Borderland mais en moins extrême.

Le héros est projeté dans un monde inconnu. Complétement perdu, il doit apprendre à se battre pour survivre.

Un manga qui cache bien son jeu

Au premier abord Yokai Wars parait simple mais c’est bien plus qu’une histoire de combat. Au fil des pages, on se rend compte que l’histoire est plus complexe qu’elle paraît. Il y a un tueur en série, le village mystérieux des Yokai et les capacités de régénération qui lui sont octroyées dans cet univers, etc.

On tire les fils un à un en même temps que Masora. Autre surprise, le style des dessins et le ton donné au début ne laissent pas présager de la suite. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises et la fin de ce premier volume vous laissera sans voix.

Les Yokai ne sont pas tendres et ils ont de l’imagination à revendre pour faire passer de vie à trépas les humains. Contrairement aux personnages affublés de grands yeux et d’un air innocent, les morts sont plus que réalistes.

Ce premier volume de Yokai Wars présage une histoire riche, pleine d’action et surtout de révélations.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome .

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités