Mini GastronoGeek – Une nouvelle collection de livres de recettes pour un maxi plaisir

L’univers de GastronoGeek s’étend avec une nouvelle collection. Les célèbres livres de cuisine passent au format mini.

On ne présente plus Thibaud Villanova, alias Gastronogeek. Ses livres de cuisine ont fait le bonheur de tous les geeks de France et de Navarre.

Star Wars, Astérix, Zelda, Assassins Creed, Ghibli, KDrama, il s’amuse à concocter des recettes en rapport avec tous ces univers de la Pop-Culture qu’il affectionne.

Thibaud Villanova et les Editions Hachette Hereos ont eu la bonne idée de sortir une nouvelle collection baptisée Mini Gastronogeek. Ces livres de cuisine adoptent un nouveau format plus compact mais avec toujours autant de plaisir gourmand (150 x 203 mm).

Mini Gastronogeek – 3 livres pour commencer

Cette nouvelle collection comporte trois premiers ouvrages qui rassemblent les recettes « classiques » mais toujours geek du cuisinier. Chaque livre a un thème précis : cocktails, pâtisseries et plats en tout genre. Mos Eisley, Buffet de Dragon Ball, Mythe de Cthulhu, Sailor Moon, Voyage de Chihiro, Kaamelott, Dune, One Piece, chaque recette nous fait voyager d’un univers et d’une cuisine à l’autre.

Elles sont toutes une véritable invitation à s’évader. Comme pour les grands formats, la mise en page des recettes est sympa et de magnifiques photos illustrent chaque plat. Chaque livre a une reliure avec une couleur différente pour les repérer immédiatement dans sa bibliothèque. Les Mini Gastronogeek sont vendus 14,95€. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Le livre de potions.

