L’Olympisme – Le somptueux catalogue de l’exposition du Musée du Louvre

« L’Olympisme – une invention moderne, un héritage antique » est la toute nouvelle exposition proposée par le Musée du Louvre à voir jusqu’au 16 septembre.



Le musée et les Editions Hazan publient à cette occasion un somptueux catalogue compagnon de l’exposition.

Ce catalogue de 336 pages est une véritable course de fond ! Richement illustré et documenté, il explore en profondeur les origines et les implications de l’olympisme moderne. L’exposition et le livre qui l’accompagne sont exceptionnels grâce à la découverte d’archives inédites provenant de la collection de l’artiste Emile Gilléron.



Le catalogue éclaire l’histoire des jeux olympiques sous tous ses aspects. Il vise à faire découvrir au public la création des premiers jeux Olympiques et ses sources iconographiques à la fin du 19e siècle.

En somme, l’exposition démontre comment l’alliance des disciplines scientifiques que sont la philologie, l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie a réussi à créer cette unité sportive.

Plus qu’un souvenir des JO 2024, ce catalogue est une ressource précieuse pour comprendre l’importance de ce qui est aujourd’hui devenu un événement planétaire. Le catalogue ‘L’Olympisme’ rappelle également que Paris, trois fois capitale olympique (1900, 1924, 2024), a été le berceau de l’idée de l’olympisme moderne.

Réservez votre entrée au musée Cliquez ici.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités