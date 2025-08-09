Avis lecture – Modern Divination : enquête et sorcières à Cambridge

Korrigan propose un roman qui mêle magie, enquête et romance avec « Modern Divination » d’Isabel Agajanian.
Étudiante à Cambridge, Aurélia essaie tant bien que mal de dissimuler sa magie, mais un meurtre sur le campus va tout chambouler…
Bon mélange entre de l’urban fantasy et de la dark academia, « Modern Divination » mets en exergue ses personnages – en particulier, bien sûr, Aurélia et Theodore.
La relation entre Aurélia et Théodore, bien que prévisible, prend son temps et a du piquant (si vous n’aimez pas le slow burn, vous êtes prévenus).
Malgré cela, la tension n’est pas toujours au rendez-vous et les personnages secondaires sont malheureusement peu mis en avant.
L’intrigue générale est disséminée, sans hâte, dans les pages et le roman en garde une certaine lenteur pour entretenir le mystère.
Ce qu'on retient, c'est un ensemble qui reste bien tenu, grâce à la plume dense et poétique de l'autrice. « Modern Divination » tient en effet plus sur son atmosphère (tantôt mystérieuse, tantôt cosy) et ses personnages plus qu'autre chose, l'action étant présente sans être un page-turner.
A propos de Modern Divination
Pour Aurelia, une sorcière de 23 ans, il n’est pas facile de trouver un équilibre entre sa vie normale et sa vie magique. Elle vient d’être acceptée comme étudiante à l’université de Cambridge et espère pouvoir enfin y vivre normalement… À condition de respecter une règle : ne jamais révéler qu’elle est une sorcière.
Mais le jour où une amie d’Aurelia est retrouvée avec une épée plantée dans le thorax, la jeune femme comprend qu’elle est en danger. Un redoutable ennemi chasse les sorcières pour s’emparer de leurs pouvoirs. Pour sauver sa vie, elle accepte à contrecœur l’aide du très arrogant et mystérieux Theodore.
Réfugiés dans un village isolé, Aurelia et Theodore apprennent peu à peu à s’apprivoiser. Mais alors qu’ils se rapprochent l’un de l’autre, le tueur de sorcières, avide de pouvoir, menace de détruire tout ce qui est cher à Aurelia…
