Whatsapp : voici comment vider la corbeille cachée et libérer de l’espace sur votre smartphone

08/08/2025

Votre téléphone rame un peu, il vous reste peu d’espace de stockage ? Voici comment vider la corbeille cachée de WhatsApp et libérer de l’espace sur votre smartphone !

La manipulation est rapide et simple à effectuer, voici comment faire si vous avez un smartphone sur Android et sous iOS.

WhatsApp sur Android

1 – Ouvrez l’appli
2 – Appuyez sur les 3 points en haut à droite.
3 – Sélectionnez “paramètres”
4 – Puis scroller sur “gérer le stockage”.
5 – Vous verrez une liste de fichiers volumineux (photos, sons, vidéos) qui prennent de la place.
6- Passez en revue ces contenus et appuyez individuellement sur ceux qui sont inutiles.
7 – Puis appuyez sur la corbeille pour supprimer définitivement.
8 – A chaque suppression l’appli vous indique le taux d’espace libéré !
A noter que le tri peut se faire par taille de fichier.

Libérez de l’espace sur iPhone

1 – Ouvrez l’application.
2 – Allez dans “Réglages” en bas à droite.
3 – Sélectionnez “stockage de données”, puis “Gérer le stockage”.
Reprenez les points 6, 7 et 8 cités plus haut pour finaliser la manipulation.
