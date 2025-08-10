Ma petite école Larousse, un livre-jeu pour préparer la rentrée scolaire

Ma petite école Larousse tombe à pic à quelques semaines de la rentrée scolaire ! Ce livre-jeu prépare les enfants à la toute première rentrée à l’école.
Dans cet album adorablement illustré, toutes les notions de la petite section sont abordées.
Bien préparés pour la rentrée à l’école
D’abord on fait connaissance avec l’école, la routine, les enfants, la maîtresse…
Puis on découvre les activités et les moments de la journée. Puis le livre aborde les formes, les nombres, les couleurs, les parties du corps. Et un focus est fait sur les émotions.
A chaque étape l’enfant est invité à participer, à jouer, à répondre. C’est hyper stimulant et rassurant avant le grand saut !
J’ai lu ce livre avec Gloria, 2 ans et demi. Elle rentrera à l’école en première année de maternelle en septembre et elle a beaucoup aimé. A tel point qu’elle a voulu faire tous les jeux d’un seul coup !
Je vous conseille vivement ce livre très adapté à la première rentrée en maternelle. C'est un excellent tremplin pour se préparer psychologiquement et mentalement. Pendant la lecture, les appréhensions des parents et des petits s'envolent !
