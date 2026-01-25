Avis lecture : Tani et Suzuki – La série manga pour bien démarrer l’année

Sorti en janvier dernier, Tani & Suzuki – You and I are polar opposites est la pépite romantique de la nouvelle année.
Le manga a rejoint le catalogue nobi nobi ! L’anime est en cours de diffusion au Japon et sur Crunchyroll, à raison d’un nouvel épisode par semaine.
Kôcha Agasawa présente des personnages attachants que tout oppose dans cette série comique. Si le thème est classique, la mise en œuvre est réussie. On apprécie autant les protagonistes que la galerie de personnages secondaires, l’humour est présent sans être « too much ». Le découpage est dynamique, renforcé par le trait frais et très acidulé de la mangaka.
On retrouve des thèmes actuels et universels – abordés sans lourdeur – comme le désir d’acceptation, le poids du regard des autres, l’acceptation de soi ou encore l’importance d’une bonne communication dans le couple.
Achevé au Japon en 8 volumes – juste ce qu’il faut pour ne pas se lasser, Tani & Suzuki est une belle découverte. C’est une lecture pour commencer l’année du bon pied.
Résumé de Tani & Suzuki
Suzuki est une jeune fille au caractère bien trempé, mais qui craint beaucoup le regard des autres. Elle est amoureuse en secret de Tani, son parfait opposé : un garçon discret mais d’une franchise extrême. Suzuki n’a trouvé qu’un seul moyen de parler à l’élu de son cœur sans risquer d’être percée à jour : l’embêter pour un oui pour un non. Mais un beau jour, elle décide de prendre son courage à deux mains et qu’importe ce qu’en diront les autres ! Pour l’acheter suivez ce lien ou cliquez ici.
